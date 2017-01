Csak ritkán panaszkodik olvasóink fele

– Béketűrő vagyok, nemigen panaszkodom. Sok ismerősöm viszont szívesen megosztja velem a bánatát – mondta Balogh Miklós. A szegedi nyugdíjas ilyenkor aktívan igyekszik figyelni, hogy azt a másik is érzékelje, sőt ha tud, tanácsot is ad. Nevetve megjegyezte, annyi benne a pozitív töltés, hogy nem zavarják a panaszkodók. Titkárként segíti azt a Dankó Pista Nótakórust, amelynek Szanda György tíz éve alapító tagja volt. Ő úgy fogalmazott, gondűző az olyan közösség, mint az övék, ezért jár még más hasonló klubokba, egyesületekbe, és szívesen utazgat is. Szerinte mivel „panaszkorban" vannak, el kell érni, hogy ne is maradjon idejük sápítozni. A kórustagok dalokat azért említettek, amikben kipanaszkodhatják magukat. Példának a Máma még nem ittunk semmit, a Három dinnye van egy száron vagy a Kerek ez a zsemle kezdetűt emelték ki. Fizessen elő a napilapra!