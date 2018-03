Csak tavaly több mint 86 milliót költöttek az illegális szemétlerakókra Szegeden

- A Szeged, Majdáni soron észlelt illegális hulladéklerakóra vonatkozó bejelentését köszönettel vettük. Elrendeltük a helyszínelés lefolytatását. Ezt követően kataszteri csoportunk a bejelentésben szereplő címet és a helyszínen készült fényképfelvételeket megvizsgálva tudja megállapítani, hogy a hulladék a város üzemeltetésében lévő közterületen van-e. Amennyiben a hulladék megvizsgálása során megállapítást nyer a hulladék elhelyezőjének kiléte, úgy Társaságunk rendészeti vezetője megteszi a szükséges lépéseket, a feljelentést megteszi

Múlt héten megírtuk: alakul az új illegális hulladéklerakó a Majdáni sor és a Szajáni utca találkozásánál , az alsóvárosi temető mögötti-melletti mély árokban. Nem új keletű a jelenség, eldugott a hely,. "A temetőbe érkező autók sofőrjei hozzák ide a hulladékot a csomagtartójukban. Esküszöm, hogy szeretném elkapni őket, le is fotóznám a rendszámukat a mobilommal, de eddig nem sikerült tetten érnem őket, hiszen nem ülhetek egész nap az ablakban" – nyilatkozta akkor lapunknak egy közelben lakó férfi. Most mi jelentettük be a megfelelő helyeken a növekvő szemétkupacokat. Megmutatjuk, hol tehetik meg ugyanezt Önök is.

- kaptuk meg a választ Koltainé Farkas Gabriellától, a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától. Kiderült az is, hogy a helyzet továbbra is elkeserítő illegális hulladéklerakás-fronton, ugyanis a hulladékgazdálkodás csak az elmúlt évben több mint 86 millió forintot költött az illegális lerakók felszámolására. Az összeg forrását más, lényegesen fontosabb tervezett beruházási kiadásból kell átcsoportosítani - és ebből a tevékenységből bevétel nem származik, csak kiadás.

Az illegális hulladéklerakással kapcsolatban a lakosság több platformon is megteheti észrevételét:

- A Szegedi Közterület-Felügyeleti Csoport (6724 Szeged, Huszár u. 1.) a 62/479-431-es telefonszámon 07-20 óra között, illetve emailben a kozterulet@szeged.eu címen fogadja az észrevételeket.

A szegedi környezet- és hulladékgazdálkodásnál:

- a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a http://www.szkht.hu/bejelentesek oldalon,

- emailben az szkht@szkht.hu, vagy hulladek@szegedihulladek.hu címen,

- telefonon: 62/777-222; 62/777-177,

- személyesen a Kht ügyfélszolgálati irodájában a 6720 Szeged, Stefánia 6. szám alatt nyitvatartási időben (hétfő, kedd, szerda: 8.00-15.00; csütörtök: 7.00-19.00; péntek: 8.00-13.00).

A társaság alvállalkozót is alkalmaz az illegális szemetelők felderítésére - annak érdekében, hogy a lerakás megszűnjön, és személyesen felelősségre lehessen vonni az elkövetőket. Az alvállalkozó feladata a mindennapos ellenőrzés Szeged közigazgatási területén, az illegálisan lerakott hulladék beazonosítása után a megfelelő intézkedések megtétele, ha pedig tetten éri az elkövetőt, szabálysértési eljárást indít ellene.

Kamerákat telepítettek egyes szelektív szigetekhez, amelyek hamar illegális lerakóhellyé válnak: nem használt, a kamerák látószögén, hatókörén kívül, pár méterrel arrébb helyezik el a szemetet. - A kamerafelvételek ráadásul közvetlen beavatkozások elrendelésére nem alkalmasak, a felvételek alapján az illegálisan szemetelők kiléte nem minden esetben állapítható meg - tette hozzá a hulladékgazdálkodás ügyvezető igazgatója. Több térfigyelő kamera telepítésére pedig anyagi források sincsenek.

A hulladékgyűjtő szigetek köré felhalmozott illegális hulladékokat a Szegedi .Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai - bejelentés nélkül is - minden keddi napon fényképfelvétellel dokumentálva elszállítják, és a területet megtisztítják.

Nézzük, mi mindent vetettek már be a szemetelők ellen:

Azt érdemes még tudni, hogy a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft."Szeged Megyei Jogú város Kgy. rendeletének felhatalmazása alapján a Közterület-Felügyeleti Csoport jogosult a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésére, megakadályozására, megszüntetésére és szankcionálására" - derült ki a hulladékgazdálkodás válaszából. Felderíthetnek, elszállíthatják a szemetet - de büntetést nem szabhatnak ki. Meg aztán az a büntetés sem annyira elrettentő. "Megtörtént, hogy fényképpel dokumentálva megfogtuk a szemetelőt, bíróság elé is került, de csak figyelmeztették – és aztán a szemetét nekünk kellett eltakarítanunk. Ez letöri a kollégáim lelkesedését." - nyilatkozta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója. Ennél az esetnél egyébként egy trükkel próbálkoztak elriasztani a szemetelőket - kevés sikerrel.Mindenesetre fő az optimizmus: "Társaságunk lehetőségéhez képest mindent megtesz azért, hogy a tisztelt lakosok gondolkodása, hozzáállása pozitív irányba mozduljon el, és felzárkózhassunk mindazon európai uniós országok közé, ahol kulturáltan veszik igénybe ezt a szolgáltatási formát" - jelezte Koltainé Farkas Gabriella. Mi is reménykedünk, hogy ez előbb-utóbb bekövetkezik.