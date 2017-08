Csaknem félezer gyógyszer hiánycikk jelenleg hazánkban, némelyiknek helyettesítője sincs

Raffai Ágnes hónapok óta nem tudja beszerezni a Réka utolsó védőoltásához szükséges vakcinát.

– Tudom, hogy a B típusú agyhártyagyulladás elleni oltás nem kötelező, de szerintem nem rossz, ha megkapja a gyerek. Ezért döntöttünk úgy, hogy Réka két hónapos korában elkezdjük az oltássorozatot. Csakhogy folyamatosan készlethiány van, így eddig egyiket sem sikerült időben beadatni – mesélte Raffai Ágnes. A szegedi édesanya már a második vakcina beszerzésével gondban volt: 4 hónapos kora helyett így félévesen kapta meg a kislány azt az oltást. A következőt szintén csúszással, 9 hónapos korában adták be készlethiány miatt. – Még egy oltást kell kapnia, egy- és kétéves kora között. Novemberben tölti a kettőt, de eddig még nem sikerült beszerezni – beszélt kálváriájukról Ágnes.

Az utóbbi időben egy depresszió és pánikbetegség kezelésére szolgáló készítmény hiánya okozta a legnagyobb problémát, sőt egy kötelező védőoltás is beszerezhetetlen volt egy ideig. Az egészségügyi dolgozóknak pedig a munkába állását is akadályozta, amikor hónapokig nem lehetett kapni a hepatitis B elleni oltóanyagot. Most egy zöld hályogra való szemcsepp hiányzik jó ideje minden patikából, illetve egy olyan készítmény, ami még csak nem is gyógyszer.

Ben-Redouane Gabriella mindig úgy ír receptet, hogy ha hiánycikk a készítmény, akkor is helyettesíthető legyen. Fotó: Karnok Csaba

A Bexsero egyébként amellett, hogy nem kötelező védőoltás, még drága is: egyetlen adagja több mint 30 ezer forintba kerül – így különösen bosszantó, amikor százezer forintot beleölve a szülők azt tapasztalják, nem tudják befejezni az oltássorozatot. Az eset viszont nem egyedi, hiszen több száz másik készítmény is szerepel az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet gyógyszerhiánylistáján. Ezek fele egyébként tartósan nem forgalmazott készítmény, aminek oka a kereslethiány is lehet, és vannak olyanok is rajta, melyek csak néhány napig beszerezhetetlenek. De időnként fontos gyógyszerek is eltűnnek a patikai polcokról.– Az alvásambulancián írtak fel nekem egy melatonintartalmú tablettát. Ez gyógyhatású készítmény, gyógyszerben nem is létezik ez a hatóanyag – mesélte Ferenc, aki alvászavarokkal küzd. Azonban a tabletta országosan hiánycikk, a patikák információja szerint októberig nem is lesz kapható. Így akiknek erre van szükségük – ilyenek például akik több műszakban dolgoznak, és emiatt felborul az alvás-ébrenlét ciklusuk – altatót kénytelenek szedni.

A háziorvosok egyébként sokszor nem is kapnak értesítést arról, ha egy gyógyszer hiánycikké vált, így csak a betegek visszajelzéséből tudják, hogy van, amit felesleges felírniuk.

Recept szemcseppről és az alvássegítő készítmény üres doboza. Mindkettőt hiába vittük a patikába, egyikből sem tudnak adni. Fotó: Karnok Csaba

– Télen például előfordult, hogy egy antibiotikumról szóló recepttel a beteg visszajött, hogy egyik patikában sem kapott – mesélte Ben-Redouane Gabriella háziorvos. Hozzátette: ennek ellenkezőjére is volt már példa, legutóbb a véralvadásgátló hiányáról kaptak értesítést. – Az én munkámban egyébként alapvetően nem jelent problémát a gyógyszerhiány, hiszen a legtöbb készítménynek van alternatívája. Éppen ezért nem szoktam bejelölni a recepten, hogy nem helyettesíthető, a betegek pedig többnyire elfogadják, ha nem a szokásos dobozt kapják. Maximum felhívnak a gyógyszertárból, hogy az is jó lesz-e nekik, amit ott ajánlottak.

Tapasztalatai szerint egyébként elég gyakori, hogy egy-egy gyógyszer hosszabb-rövidebb ideig nem elérhető – akár gyártási problémák miatt, vagy mert az adott országra a gyártó alábecsülte a mennyiséget. És persze vannak olyan extrém esetek is, mint legutóbb, amikor leégett egy gyógyszerraktár.

A patikusok is azt tapasztalják, hogy ha van helyettesítő készítmény, nem jelent gondot egy gyógyszer hiánya. – Javasoljuk a helyettesítő készítmények elfogadását, mert inkább váltani kell, mint gyógyszer nélkül maradni – fogalmazott Hegyesi Diána, a Kabay Patika szakgyógyszerésze.Viszont hozzátette: a most hiánycikknek számító oltások, illetve a véralvadásgátló és a szemcsepp egyike sem helyettesíthető, így ezekben az esetekben a betegeknek ki kell várniuk, amíg újra lehet kapni a készítményeket, vagy orvosukkal más kezelési módot kell egyeztetni.