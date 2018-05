Családbarát fejlesztések kezdődtek Ásotthalmon

Az óvoda épületének felújítása és az új bölcsőde építése mellett a gyermekorvosi rendelő is megújul Ásotthalmon. A település központjában lévő rendelő épületének rekonstrukciója a múlt héten kezdődött meg. A beruházás a Települési és Területfejlesztési Operatív Program keretében valósul meg 10 millió forintból.



Ennek keretében korszerűsítik az épület energetikai berendezéseit, kicserélik az összes nyílászárót. Végeznek még födémszigetelést és hőszigetelést, valamint megtörténik az épület akadálymentesítése és azbesztmentesítése is. Mindemellett teljesen kicserélik a víz- és elektromos hálózatot, új burkolatot és festést is kap a belső tér.



Az épület megújításával nemcsak a település gyermekorvosi rendelője, hanem a szintén itt működő védőnői szolgálat helyiségei is komfortosabbá válnak majd. – A bölcsőde, az óvoda és a rendelő fejlesztései mind azt a célt szolgálják, hogy a családoknak még jobb ellátásokat, szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Ásotthalom önkormányzata a családbarát intézkedésekkel a letelepedési kedvet is ösztönözni kívánja – mondta Toroczkai László, a település polgármestere.



A gyermekorvosi rendelő épülete több helyiségből áll, a felújítások alatt is zavartalanul folyik a rendelés.