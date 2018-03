Családi dráma a Zsitva soron: ma derül ki, előzetesbe kerül-e az asszony, aki hátba szúrta élettársát

K. Ilonát rendes, szorgalmas asszonynak ismerték a lépcsőházban, aki, mint mondták, valószínűleg rosszul választott párt. Rendszeresen hallották őket veszekedni a szomszédok, több alkalommal a rendőrséget is kihívták.

: szombat délelőtt súrolóporral próbálta a vérfoltokat feltakarítani annak az asszonynak a lánya, aki péntek este. A Zsitva sor 1. alatti panelházhoz nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök, mentő is érkezett. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a pár között vita alakult ki pénteken valamivel 18 óra előtt.Az 53 éves asszony a konyhába ment, egy henteskést vett magához. Áldozata az ágyban feküdt háttal a nőnek, amikor beleszúrta a kést. K. Ilona a férfi sérülését látva megijedt, és kihívta a mentőket. A férfit súlyos, életveszélyes sérüléssel szállították kórházba. Az asszonyt előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, beismerő vallomást tett. Ellene emberölés kísérlete miatt indult büntetőeljárás. A rendőrök őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen az előzetes letartóztatását.Ezt megerősítette az asszony fia is, aki nem akart nyilatkozni, de beengedett minket a lakásba, és elmondta, mi vezetett a családi tragédiához. A fiatalember és húga közben egy szemeteszsákba gyűjtötték a véres holmikat, amit nem foglalt le a rendőrség, és próbálták feltakarítani az előző esti dráma nyomait.Ilona közel tíz éve volt együtt a férfival, aki bár soha nem bántotta, de folyamatosan lelki terror alatt tartotta. Az áldozat, az orosházi férfi, az asszony és fia mindhárman egy vágóhídon dolgoznak, ezért a lakásban több éles kést bárdot és disznó elkábításához használatos fejbelövőt is tartanak. Egyik alkalommal, amikor szintén veszekedtek, a férfi azzal fenyegette meg az asszonyt, hogy a disznóöléshez használt kábítólövedékkel lövi fejbe magát, ha az asszony nem fogadja vissza.A péntek esti tragédiát is veszekedés előzte meg. Az asszony, hogy lenyugodjon, és kiszellőztesse a fejét, lement, sétált pár kört a háztömb körül, elszívott néhány cigit, majd visszament a lakásba, ahol valószínűleg tovább folyt a vita, ezután szúrta hátba a férfit a henteskéssel. A bűnügyi helyszínelők késő éjjelig dolgoztak, majd hajnalig mindenkit kihallgattak a rendőrségen.December elején az M5-ös autópályán Budapest felől Szeged irányába haladva a csengelei pihenőhelynél az elkövető több lövéssel megölt egy bolgár állampolgárt, valamint súlyos életveszélyes sérüléseket okozott egy német állampolgárnak.December végén székkutason történt gyilkosság: családi vita után a Gregus Máté utcában, egy 44 éves férfi disznóvágáskor használatos kábítószerszámmal lőtte agyon a feleségét.Az év is gyilkossággal kezdődött: január elsején összeveszett barátnőjével, majd megölte a nőt egy 29 éves vajdasági férfi.A vajdasági fiatalok dél körül vesztek össze egy Szatymazi utcai lakásban, összeverekedtek, és a nő olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy életét vesztette. Ezután a férfi megpróbált öngyilkos lenni, végül aztán segítséget kért.