Családi piknik - minőségi programok, minőségi idő: dzsenga, judo és Caramel a Partfürdőn - galéria

Minden adott volt ahhoz, hogy remekül szórakozzanak kicsik és nagyok az első Nyárzáró Családi Pikniken az Újszegedi Partfürdőn. Az ingyenes rendezvényen a legkisebbeket játszóház várta, a picivel nagyobbak kedvence a ládavasút volt. A 9 éves Nola, édesanyjával Szerencsés Tillával az óriás dzsengát – toronyépítő játékot – próbálta kirakni. – Anyu rosszul kezdte el, így most próbálom menteni, amit lehet – mondta mosolyogva a kislány. Édesanyja szerint remek játékok és igényes programok vannak a pikniken, érdemes volt eljönniük. Ráadásul Caramel is fellép – tette hozzá mosolyogva az anyuka. És valóban, pár perc múlva már felcsendült az énekes legismertebb dala, a Szállok a dallal. Az estet a színpadon Szabó Balázs és bandája zárta nagy sikerrel.A nyárzáró piknik a Sportkoalíció és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családügyi Államtitkárságának szervezésében valósult meg a Családok évében. A család fontosságát emelte ki megnyitó beszédében Kakas Béla , a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke. Véleménye szerint nagyon fontos a minőségi idő, amit a családok együtt eltölthetnek, ez a rendezvény is erre ad lehetőséget. Juhász Tünde kormánymegbízott is kilátogatott az eseményre, ő a Napfény Agility kutyasport bemutatójában aktívan részt vett.A nyárzáró piknik a család mellett az egészséges életmódra és a sportra is fókuszált. Bemutatkozott több sportegyesület, így a deszki sportklub judo szakosztálya, a Suncity Tiratlon Team és a SZEOL SC női focistái is tartottak bemutatót. A Szegedi Vizisport Egyesületet paralimpiai sportolójuk Varga Katalin képviselte. Kati lapunknak elmesélte, balesete után kezdett sportolni – 21 évesen egy autóbalesetben bénult le – , önmegvalósítás számára a kajakozás. – A család nagyon fontos szerepet játszik az életemben, édesanyám és két bátyám mindig mellettem állt. Szeretem az ilyen rendezvényeket, szívesen mesélek magamról és ösztönzök történetemmel bárkit – mesélte a paralimpikon.Balla Attilától, a Sportkoalíció elnökétől megtudtuk, elérte célját a rendezvény, új minőségi szórakozást tudtak nyújtani a szegedi családoknak. Hozzátette, folytatást is terveznek, hagyományteremtő volt a szombati esemény.