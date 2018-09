Családi tragédia Dorozsmán - Holtan találtak egy idős párt

– Mi sem tudjuk, hogy mi történhetett, de a rendőrök azt mondták, hogy ne menjek a hátsó kertbe. Szerintem a kerítésen túl lehetett Marika néni holtteste

Valószínűleg azért gondolják ezt az utcabeliek, mert – ahogyan több szomszéd is megerősítette és a kocsmában is elmondták – a férfi agresszív volt. A feleségét többször is megfenyegette, és olyan is gyakran előfordult, hogy kizárta a házból. Egy másik szomszéd pedig arról beszélt, hogy az asszony éhezett is. Sokszor előfordult, hogy tőle kért ételt, általában zsíros kenyeret.

Legalább hét rendőrautó érkezett kedd délután a dorozsmai Czékus utca egyik házához, ahol két holttestet találtak. Percekkel később fehér kezeslábasba bújt helyszínelők lepték el az épületet és a kertet – jelezte lapunk több olvasója is, akik közül néhányan kettős emberölésre gyanakodtak.– Hogy gyilkosság volt-e, vagy nem, azt nem tudjuk, de, hogy meghaltak, az biztos, mert az idős férfi már több mint egy hete nem volt nálunk, pedig azelőtt naponta többször is bejárt. Mindig decivel itta a pálinkát – mondta a háztól nem messze álló kocsmában a pultos, aki szerint az idős férfi rendszeresen fenyegette a feleségét, előfordult, hogy azt mondta neki: megöli.A kocsmában tudtuk meg azt is, hogy a férfi zenész volt, lakodalmakban játszott, de akkor állítólag nem ivott egy kortyot sem.Az ismerőseinek azt mondta, hogy az akkori lemaradást hozza be, amióta már nem játszik sehol.– mondta már az idős pár közvetlen szomszédja. A férfi úgy tudja, hogy Miska bácsi holttestét a fürdőszobában, Marika néniét pedig a ház hátsó kertjében találták meg, valamivel letakarva. A szomszédok szerint az asszony már napokkal a férje előtt meghalhatott, egyelőre rejtély, hogy hogyan, de többen is arról beszéltek lapunknak, hogy az idős férfi végzett az asszonnyal, majd pedig magával is.Ezt egyébként a másik szomszéd is elmondta, ők is rendszeresen vittek ételt az időseknek. Azt egybehangzóan állították, hogy a gyerekeik (két fiuk van) nem látogatták őket rendszeresen, csak néha-néha. – Marika néni már nagyon zavart volt, volt olyan, hogy anyaszült meztelenül sétált az utcán. Többször is a rendőrök vitték haza, mert nem találta a házukat – mondta a két házzal arrébb lakó asszony.Abban az összes velünk beszélő utcabeli egyetértett, hogy a fő gondot az alkohol okozta. A férfi naponta legalább ötször ment a kocsmába, élettársa pedig otthon ivott, általában az erős vérnyomásgyógyszereire.Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt, de annyi biztos, hogy az idős pár kedden délután már nem élt. A rendőrség az ügyben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján jár el. A helyszíni szemle és a soron kívül elrendelt hatósági boncolás az idegenkezűséget kizárta.(leadképünk illusztráció - a szerk.)