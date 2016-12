Csapdában: a bérollóval terelnék a munkaerőpiacra a közmunkásokat

– A feleségemmel együtt keresünk százhúszezret – számolgat Vass Tibor , az egyik szegedi önkormányzati cég közmunkása. – A nejem hatvanhét százalékos rokkantnyugdíjat kapott néhány évvel ezelőttig, akkor a felülvizsgálat megállapította, hogy csak ötvenegy százalékos rokkant, így a pénze is csökkent.– Akkor maga szerint mennyire kellene örülnöm a nagyjából ezerötszáz forintos emelésnek? – néz kérdőn Vass Tibor. Az ötvenes éveit taposó férfi elkeseredetten beszél arról, hogy miután a közlekedési cég megvált tőle, éveken át keresett munkát, de nem vették fel sehová, legfőképpen a kora miatt. Mindig fiatalabb kellett.A karácsony előtt megjelent Magyar Közlönyből derült ki, hogy a közfoglalkoztatottak bérét januártól bruttó 2375 forinttal emeli a kormány (a jelenlegi 79 ezer 155 forintról 81 ezer 530-ra), vagyis a kézhez kapott összeg az eddigi 51 ezer 847 forintnál mintegy 1500 forinttal lesz több. Szakképzettek esetében 5 ezer forintos bruttó emelés lesz jövőre.A kormánypárti politikusok azzal indokolták a minimálbér és a közfoglalkoztatotti fizetések egymástól eltérő mértékű emelését, hogy a közmunkásokat ezzel a munkaerőpiacra terelnék.

A közmunkások a minimálbéresekhez képest jövőre már 32 ezer forint körüli összeggel kapnak kevesebbet. Fotó: Karnok Csaba

– Hiába vagyunk közel Szegedhez, ott a helyieket részesítik előnyben – magyarázza a kübekházi Szűcs Andrea, aki gyes után nem tudott elhelyezkedni még Szegeden sem, nemhogy Kübekházán. – Ráadásul, ha mégis akadna, aki felvenne, akkor meg az lenne a probléma, hogy nem állíthatom az iskola kapujába órákkal a becsengetés előtt a gyerekeimet, hogy elmehessek a busszal Szegedre.Andreához hasonlóan nem talált munkát egy szintén gyermeket nevelő, diplomás fiatal nő. – Egyszerre veszítettük el a munkahelyünket – meséli a Szegedhez közeli faluban élő asszony, aki arra kért, hogy ne írjuk le nevét az újságban, mert szégyelli a helyzetet.– Egyszerre lettünk munkanélküliek a férjemmel, hála az égnek ő már el tudott helyezkedni, de engem mindig elutasítottak, amikor megtudták, hogy van két kicsi gyerekünk. Agrárdiplomám van – folytatja a nő –, néhány helyen azért nem feleltem meg, mert informatikai képzettség is kellene már a szakmában.A mezőgazdasági mérnöki végzettségű, három és fél éve közfoglalkoztatott asszony a néhány százalékos emeléshez nem akart véleményt fűzni.A közmunkások nettó bére már most is jelentősen elmarad a 73 ezer 815 forintos nettó minimálbértől, a különbség mintegy 22 ezer forint. Mivel azonban a minimálbér jövőre 15, a garantált bérminimum pedig 25 százalékkal nő, a különbség jövőre már 32 ezer forint körül lesz. 2018-tól pedig az olló tovább nyílhat, hiszen az országos bérmegállapodás akkorra újabb 8 százalékos minimálbér-növekedést rögzít.

– A közmunkás nem ember? – kérdez vissza Szűcs Andrea, aki három éve közfoglalkoztatott Kübekházán, azóta a többiek munkáját is koordinálja a faluban. Andrea arra reagált így, amikor megtudta, hogy míg a minimálbéreket 15-25 százalékkal, addig a közmunkások fizetését 2-5 százalékkal emelik a jövő évtől. – Nekem is annyiba kerül a kenyér, mint másnak – tette hozzá a fiatal nő.A Belügyminisztérium adatai szerint 2015-ben 12 százalék, az idén 14,5 százalék a közfoglalkoztatásból kilépők száma. Varga Mihály , a gazdasági tárca vezetője erre hivatkozva feltételezhette, hogy ez a szám a szóban forgó intézkedések következtében nőhet.Néhány szakember úgy véli, hogy a növekvő minimálbérek elcsábíthatják a közmunkásokat, mások szerint viszont a távolság, illetve a közfoglalkoztatásban megkereshető 50-60 ezer forintnál többet kínáló több műszakos foglalkozások nem biztos, hogy eléggé vonzók. A Policy Agenda kutatásai szerint olyan térségekben lehet ezzel eredményt elérni, ahol egészségesek a piaci viszonyok. Magyarul előbb a gazdaságot kellene fejleszteni, és az ennek során létrejövő munkahelyekre maguktól is elmennének dolgozni a közmunkások.