Csapolt sört a hamburgerre!

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

Az egyik az éhség, a másik a szomjúság csillapításában segít. A József Atilla sugárút 13. szám alatt a Fülig Jimmy már évtizedek óta biztos pont az italra vágyó közönség körében. A helyiségben és a dohányzóban is nagyképernyős tévén követhetjük a sporteseményeket. Csocsóasztal is van, a vécével szemben pedig kanapék, fotelek várják a kényelemre vágyó vendégeket. A fiatalok egyik kedvenc helye, sok buli innen indul, de a törzsvendégek is elüldögélnek itt egy korsó sör vagy néhány nagyfröccs mellett.A városból kifelé, a sugárút közepén, a Retek utca 16. számú panelház aljában, a Mega Megállóban pedig éhségünket csillapíthatjuk. A hamburgerező, ahol családi méretű gigászi hamburger is kapható, szépen kinőtte magát. A klasszikus amerikai gyorsételek mellett már különböző készételeket, desszerteket – brassói apró- és cigánypecsenye, aranygaluska – is kínálnak. Házhoz szállítást is vállalnak.Mindkét helyet és azok kínálatát megtalálja a Frappéban, ami rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.