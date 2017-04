Csárdagazdára emlékeztek a versennyel - galéria

- Én vagyok a mérleges - mondta a Lencsés horgásztó bejáratánál Nagy Lajos, becenevén Szupi, a Szőke Tisza Horgászegyesület tagja. Az egyesület hagyományteremtő szándékkal Oláh Dezsőről nevezte el a szezonnyitó versenyt. Márkus Ottó, az egyesület elnökhelyettese vetette föl az ötlet az évadnyitó közgyűlésen, amit egyhangúlag megszavaztak. Oláh Dezső csárdagazda, a szegedi Kiskőrössy Halászcsárda és a Jobb Mint Otthon Kisvendéglő vezetője tavaly október végén hunyt el.- Az évadnyitóra jó ha 20-30 ember összejön, most 52-en vagyunk - mutattott körbe Tóth László, versenyfelelős. A profik és amatőrök vegyesen a kerítés és a töltés mellett kaptak helyet. A kora reggeli gyülekező után, 8 órakor kezdődött a megmérettetés. Mindenki két bottal, két horoggal horgászhatott, úszózni, fenekezni és féderezni is lehetett. Tóth László két kárászt fogott 10 perc alatt. Neki csak egy botja volt, de mint sejtelmesen mondta, neki az is elég.- Még hideg a víz, nem mozognak a halak. Ha igen, csak kis területen. A kárászok, amiket fogtam olyan hidegek voltak, mintha a hűtőből vettem volna ki. Még két hét kell, hogy jobban felélénküljenek a halak - magyarázta. Szomszédja Kecsenovics Ferenc mintha csak erre akart volna rácáfolni, termetes pontyot emelt ki a vízből. Szupi, a mérleges gyorsan megmérte, felírta a hal súlyát (2550 gramm), majd visszaengedték a potykát a tóba.Szandai Attila amatőrként versenyzett profi felszereléssel. Csak a vízálló, adóvevővel ellátott, elektromos kapásjelző szettje 32 ezer forintba került.- Ehhez jön még a bot, orsó, damil - sorolta. A végösszeg valahol 100 ezer forint felett van. - Mások kocsmára, vagy autóra költik, én erre - mutatta a fiatalember, akit barátnője, Börcsök Bettina is elkísért.A versenyzők közül csak ketten voltak nők.- Édesapám kezdett horgászni, és én is megszerettem. A párom, ismerőseim is horgásznak, most is itt vannak, csak ők a túloldalt, a töltésnél kaptak helyet - mondta Dusinszki Bettina. - Ma nagyon amatőr vagyok, fennakadtam a kerítésen, és összecsomózódtam – árulta el, majd karácsonyi ajándékként kapott botját meglendítette és bedobta a horgot.Vass István a csalikészítés rejtelmeibe avatott be.- Az aromákat horgászboltban lehet beszerezni, a pelleteket (csalikat) én készítem. Van édes, fűszeres, halas és gyümölcsös ízű. A négy közül valamelyiket csak szereti - magyarázta, miközben megrándult a botja. Egy szép kis kárász akadt horogra. A halasat szerette.