Csatornaszörny lesz a nedves törlőkendőből - Naposcsibék, óvszer és kutyatetem is akad a rácsszemétben

A szivattyú is leállt miatta. Ezt az egytonnás monstrumot a Bajai úti szennyvízátemelőnél szedték ki, csörlővel. Fotó: Szegedi Vízmű Zrt.

Ne a vécébe!



A Szegedi Vízmű Zrt. weboldalán felsorolja, mit ne öntsünk a csatornába – azokkal ugyanis nem bír a hálózat. Élelmiszer-hulladék mellett (például halpikkely, csontok, belek, tollak, étolaj, ételmaradékok) szilárd, vízben nem oldódó anyagokat (például homok, kavics, beton, vatta, tampon), fém- és műanyaghulladékot, valamint vegyipari hulladékot (például mérgek, festék, gyógyszer, növényvédő szerek, benzin) sem ajánlatos a vécébe vagy a lefolyóba önteni. A felsorolásban külön felhívják például a figyelmet, hogy kisállatok tetemeit, harisnyát és szögeket se dobáljunk a csatornába. A használt zsírt és étolajat is inkább vigyük el a Mol-kutakhoz, ahol gyűjtik, mert ezek a csatornában kihűlnek, reakcióba lépnek a szennyvíz más összetevőivel, és kemény, szappanszerű lerakódást okoznak. A csatorna emiatt előbb leszűkül, majd eldugul. Emellett egy biológiai folyamat következtében kénhidrogén keletkezik, amely megtámadja és tönkreteszi a csatornacsöveket is.

– Nagyjából havi 500 ezer köbméter szennyvíz érkezik ide, a rókusi átemelőbe, a 40 milliméteres rácson pedig, amelyet a nagyobb darabok kiszűrésére használunk, hozzávetőleg 20 köbméternyi úgynevezett rácsszemét akad fenn havonta – mondta el Komár Ottó, a Szegedi Vízmű Zrt. szennyvízátemelési üzemvezetője, amikor körbevezetett bennünket Szeged legnagyobb szennyvízátemelő telepén, a Makkoserdő soron. A szennyvízcsatornába kerülő szemét komoly gondokat okozhat.Július elején Pécsen egy egytonnás monstrum tömített el egy szennyvízcsatornát, amelyet másfél napi munkával, csáklyákkal és daruval tudtak csak kicibálni onnan. Tavaly pedig Londonban kellett szétverniük egy 250 méter hosszú, 130 tonnásra becsült gigadugót a brit szakembereknek, amellyel csak 3 hét alatt tudtak megbirkózni.– Nálunk is előfordulnak akár kétméteres, egytonnás csatornaszörnyek, amelyek jellemzően ott alakulnak ki, ahol nincs szűrőrács, a szivattyú pedig nem képes szétdarabolni a felgyűlt szemetet, ami rátekeredik, és ettől leáll. Ezek egyes helyeken akár néhány hónap alatt is kialakulhatnak – magyarázta a szakember.Jól látszik a szennyvízen is a fogyasztói szokások változása: míg 5–10 éve a zsírdugókkal kellett küzdeniük a szolgáltató munkatársainak, manapság jellemzően a széles körben elterjedt, de vízben nem oldódó nedves törlőkendők okoznak kisebb-nagyobb üzemzavart, tömítik el a csatornákat, állítják le a szivattyúkat – noha jelzik a csomagolásukon, hogy azokat ne dobja senki a vécébe. A rácsszemét nagyjából 80 százaléka ebből áll, de van benne intimbetét, tampon és pelenka is. Ottjártunkkor egy kisebb adag friss rácsszemetet mutattak nekünk – abban óvszert is láttunk. Egy-egy bulisabb hétvége után állítólag ezekből is jóval több akad fönn a szűrőrácson.– Volt már, hogy naposcsibék tömkelege, tetemes mennyiségű halbelsőség akadt fönn egy-egy átemelőnél, de találtunk már komplett sertésbelsőrészt, kutyatetemet is. Ezeket persze nem a vécén húzzák le, hanem a csatornafedlapot fölemelve dobálják bele egyesek – mesélte Komár Ottó. Derűsebb probléma, amikor azzal hívják őket, hogy segítsenek, mert a víznyelőrácson át beesett az autókulcs vagy a mobiltelefon.– Ha nincs esős idő, ezt többnyire igyekszünk megoldani, bár a mobilok többnyire nem szennyvízállók – tette hozzá az üzemvezető.