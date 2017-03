Csecsemőkre lehet veszélyes a romániai kanyarójárvány

Súlyos kanyarójárvány van Románia nyugati-délnyugati megyéiben. Tavaly év eleje óta csaknem 3200 ember fertőződött meg, 16-an pedig meg is haltak. A román egészségügyi minisztérium az oltásellenességgel magyarázza a kialakult helyzetet – a kötelező vakcinákat megtagadók tábora ugyanis az országban rendkívül magas. A kanyaró ellen is védő MMR-oltásról terjedt el annak idején, hogy autizmust okoz, és bár később kiderült, hogy Andrew Wakefield brit orvos meghamisította a vizsgálati eredményeket, és azóta bebizonyosodott, hogy ez a mellékhatás kizárható, sokan még mindig attól félnek, többet ártanak gyereküknek az oltással, mint használnak.



Pedig a kanyaró rendkívül agresszív, cseppfertőzéssel terjedő vírus: egy beteg 10 perc alatt lefertőz mindenkit, aki nincs beoltva. Ezer kanyarósból egy meghal, százból egynél pedig maradandó károsodást okozhatnak a szövődmények. Magyarországon a kanyaró elleni védőoltást a mumpsszal és a rózsahimlővel kombinált oltóanyaggal együtt, 15 hónapos korban kapják meg a gyerekek, amelyet 11 éves korban megismételnek.



Magyarországon az utolsó hazai eredetű megbetegedés 2001-ben volt. Behurcolt esetek persze voltak, de azok nem tudtak tovább terjedni, mivel a lakosság nagy része védett – éppen az oltás miatt. Tehát nem valószínűsíthető, hogy a szomszédos országból a kanyarójárvány átterjed. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata azonban arra felhívta a figyelmet, hogy azokra a csecsemőkre oda kell figyelni, akik még nem kapták meg az oltást. Ha most valaki Romániába szeretne menni egy 15 hónaposnál kisebb gyerekkel, feltétlenül menjen el a gyermekorvoshoz, és oltassa be a kicsit kanyaró ellen. A védőoltást már 9 hónapos korban fel lehet venni. Ebben az esetben viszont 1 éves kort követően ismételt oltás szükséges, mert a gyerek immunválasza még gyengébb.