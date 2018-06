Csendrendelet, igazgató-választás és utcanevek az utolsó nyári közgyűlés menüjében

Az említett tervezetről a héten az illetékes bizottságok is tárgyaltak: pontosabban Haág Zalán szerette volna, hogy napirendre kerüljön a kulturális bizottság ülésén, azonban ezt a kezdeményezését elutasították. Csütörtökön a városüzemeltetési bizottságon is érintőlegesen volt szó a csendrendeletről, amelynek módosított változatával kapcsolatban a Csongrád megyei kormányhivatal nem emelt törvényességi hiányosságot, minden a jogszabályoknak megfelelőnek talált - igaz, az új rendelet nem is július elsejétől, hanem augusztus 15-től lépne életbe.



Felújíthatják a Somogyi könyvtár épületét: a renoválás a Stefánia 2. szám alatt található épület teljes villamoshálózatát érintené, e mellett a mosdókat is felújítanák és fűtéskorszerűtísést is hajtanának végre. Ha már a Somogyi-könyvtár: új igazgatót is kaphat a könyvtár pénteken, Palánkainé Sebők Zsuzsanna nyugdíjba vonulását követően többen is pályáztak az igazgatói székre, a jelölteket zárt ülésen hallgatták meg, a döntést pénteken hozhatja meg a közgyűlés. Több lakott területen kívül álló kerékpárút a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe kerülhet, amennyiben úgy döntenek a képviselők. A határozati javaslatokban az is szerepelt felújítják a dorozsmai kispiacot, amelyet a Szegedi Városkép és Piac Kft. bonyolít le. A tervek szerint 90 millió forintból szépül meg a kispiac és környéke.



Új ügyvezetőt választhat a közgyűlés a Szegedi Sport és Fürdők Kft. élére, miután a tisztséget eddig betöltött Szabó Mihály augusztus 31-el benyújtotta lemondását. Utódja az eddig a RITEK Zrt.-t irányító Drégelyi Zoltán lehet.



Több utca is új nevet kaphat, így például a kecskési Feketeföld utca neve is újból változhat. A korábban Karikás Frigyes nevét viselő utca neve nemrég változott Feketeföldre, azonban ezt a lakosok elutasítják, most pedig egyhangúlag úgy döntöttek az utcában élők, hogy Karikás utcára szeretnék változtatni a nevet.