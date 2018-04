Csendrendelettől hangos a város - lázadnak és petíciót írnak a szegedi vendéglátósok

Mennyire fontosak Szegednek a fesztiválok?

Ha a közgyűlés pénteken elfogadja a szegedi zajrendeletet, hétköznap este tízkor, pénteken és szombaton éjfélkor le kell kapcsolni a zenét. Abba kell hagyni a muzsikálást a szórakozóhelyek, éttermek kerthelyiségeiben, teraszain. Fotók: Török János

Hatalmas a felháborodás

Szélesebb körben kellett volna egyeztetni

Más az önkormányzat és a vállalkozók zaja



A jogi, ügyrendi és közbiztonsági bizottság szerdai ülésén is vitákat generált a zajrendelet. Tóth Péter (Jobbik) hiányolta, hogy nem kaptak a képviselők tájékoztatást arról, hogy mely rendezvényekről érkezett a legtöbb lakossági panasz, amire hivatkozik az előterjesztő. Megjegyezte, valószínűsíthető, hogy pont azokról az önkormányzati programokról van szó, amelyekre nem vonatkozik az időkorlát. Életszerűtlennek nevezte, hogy a tervezet szerint kerti partit sem tarthatnak a lakosok, legalábbis arra lehet számítani, hogy feljelentgetik majd egymást az emberek. Azt kérte a bizottságtól, ne vegye a pénteki közgyűlés napirendre a zajrendelet tárgyalását, készítsék elő alaposabban a szabályozást. Binszki József (DK) bizottsági elnök szerint a magánszemélyek bátran tarthatnak kerti bulikat, a rendelet a háztartási igényeket kielégítő zajról rendelkezik, ami például a fűnyírás és rotátorozás. Szentgyörgyi Pál (MSZP) felsővárosi képviselőként elmondta, a legtöbb panaszt nem a rendezvények kapcsán kapja, hanem a vendéglátóegységektől érkező folyamatos zaj miatt.

A bizottság külsős tagja, Német Ferenc arra volt kíváncsi, vajon mi a különbség az önkormányzati rendezvény keltette zaj és a vállalkozásoké között. A napirendi pontot végül két fideszes bizottsági tag, Német Ferenc és Rózsavölgyi József tartózkodása mellett támogatta a többség, a végső szót a közgyűlés mondja ki.

A pénteki közgyűlésen alkothatják meg a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet, amivel kapcsolatban a szegedi Jobbiknak több kifogása is van. Tóth Péter keddi sajtótájékoztatóján leszögezte, nem a rendeletalkotás ellen van pártjuk, ám jelen formájában még tárgyalásra is alkalmatlannak tartják.Mint szerdai lapunkban megírtuk, a pénteki közgyűlésen alkothatják meg a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletet: időbeni korlátot szabnának, amelynek értelmében vasárnaptól csütörtökig 8 és 22 óra között, pénteken és szombaton pedig 8-tól éjfélig lennének üzemeltethetők a hangosítóberendezések. Ezalól a sportrendezvények élő televíziós közvetítései kivételt képeznek. Az alkalmi rendezvényeken éjfélkor kellene lekapcsolni a hangosítást, de ez nem vonatkozna az állami és önkormányzati rendezvényekre, vagyis a közelgő Szeged napja programjait és a borfesztivált sem érintené.– A szabályok nélkülözhetetlenek a békés együttélés miatt, de egy olyan fesztiválvárosnak, mint Szeged, a rendezvények is fontosak, ezért ezzel együtt kell tudni élni. A fesztiválszervezők feladata, hogy egy-egy rendezvény minél kevésbé zavarja a lakókat. A városvezetésnek kell eldöntenie, mennyire fontosak Szegednek ezek a fesztiválok – fogalmazott Elekes Zoltán, a Magyar Fesztiválszövetség alelnöke és a dél-alföldi regionális iroda képviselője. Elekes, aki a Hungarikum fesztivált szervezi, hozzátette, jobb megoldásnak tartotta volna, ha a rendelet megfogalmazása előtt leülnek egyeztetni a felek, hiszen a városvezetésnek és a vendéglátósoknak is érdeke, hogy a turisztikai üzletág működjön.– A bicska kinyílt a zsebemben, amikor meghallottam. Érthetetlen a dolog. Aki madárcsicsergésre vágyik, az ne lakjon a belvárosban. A belvárosnak, ami a világ minden részén együtt jár a zsibongással, pont az a varázsa, hogy lüktet, és tele van rendezvényekkel – fogalmazott Gyuris László, az A Cappella és a Virág cukrászda tulajdonosa. A mestercukrász hozzátette, ha ezt a rendeletet bevezetik, a belváros ki fog halni, mert nem ott zajlik majd az élet, és így az egyszerűen elveszti belváros jellegét.A kialakult helyzetet és a feszültséget jól jellemzi, hogy bár hatalmas a felháborodás a zajrendelet miatt a vendéglátósok között, kevesen vállalták névvel a véleményüket. – Nyilatkozni nem szeretnék, de mint a többi vendéglátós, mi is tájékozódtunk, hiszen minket a teraszok üzemeltetése miatt érint. Átgondoltuk a koncep-ciót, és a rendeletnek megfelelően alakítjuk át a programjainkat. Abban reménykedünk, hogy ez nem egy folyamat kezdete, ami a jövőben a zártterű vendéglátóhelyek működésébe is beleszólna. A vendéglátósok már tavasszal megkötik a szerződéseket. Ha hamarabb tudtunk volna erről, mindenki másképp tervezett volna. Oda is vezethet ez a folyamat, hogy át kell nevelnünk a vendégeinket, hogy kezdjenek el hamarabb inni, és jöjjenek el hamarabb bulizni. Ma ugyanis ott tartunk, hogy éjjel 1-2 óra körül kezdődnek a bulik – mondta az egyik vállalkozó.– Hangos a város, de ebből élünk. Párbeszédet kellett volna nyitni. Mi lesz a lakodalmakkal, leány- és legénybúcsúkkal vagy a születésnapi bulikkal?– kérdezte a Tisza Gyöngyét is üzemeltető vállalkozó, aki szerint nem átgondolt lépés a városvezetés részéről, hogy amikor mindenki felkészült a szezonra, akkor statárium jelleggel hoznak egy ilyen rendeletet, áthúzva ezzel a számításaikat.– Jobban körül kellett volna járniuk a témát, és szélesebb körben egyeztetni az érintettekkel, hiszen ez befolyásolja a nyári üzletmenetet. Elég szánalmas egy mediterrán fesztiválvárosban megalkotni egy ilyen csendrendeletet. Ha elfogadják pénteken, biztos, hogy az Alkotmánybíróságig fogjuk vinni az ügyet – jelentette ki egy jól ismert vállalkozó.