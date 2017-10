Csikktengerben fuldoklik az orvosi rendelő, de a szomszédos italüzlet szerint nem csak a vevőik szemetelnek

Hegedűs Tibor, Szabó Mária és a csikktenger a rendelő előtt. Az italüzlet felajánlotta a doktornőnek, takarítsanak felváltva, de ő nem ment bele. Fotó: Frank Yvette

– Nézzék meg ezt az undorító koszt, ami itt van a háziorvosi rendelő előtt! Tele van a bejárat környéke cigicsikkel, kupakokkal. Ez normális? – hívta szerkesztőségünket Hegedűs Tibor, aki távolabbról jár a Rókusi körúti intézménybe. A nyugdíjas férfi azt mondja, a tízemeletes panelház aljában lévő egészségügyi intézmény problémáját a mellette működő ital- nagykereskedés okozza. Mivel asztalokat tettek ki az üzlet elé, az szerinte felhívás keringőre. A vevők azoknál, illetve a rendelő lépcsőjén és az előtte található padon cigarettáznak, isznak, hangoskodnak. Legutóbb nem is fértek be a betegek a rendelőajtón, annyian torlaszolták el.

Fotó: Frank Yvette

A rendelőben megerősítették a betegek olvasónk információit. Mint ahogy a körzetben dolgozó Szabó Mária háziorvos és asszisztense is hasonlóra panaszkodott. – Rossz szomszédság török átok – összegezte az áldatlan állapotot a doktornő. Huszonöt éve dolgoznak a rendelőben, de úgy emlékszik, soha ilyen problémájuk nem volt. Patthelyzetnek érzi, ami kialakult köztük az italüzlettel.Amióta tavasszal kinyitott, csak fokozódik a helyzet. Mert úgy látja, hiába nem foglalkoznak italméréssel, mégis sokan ott bontják fel a megvásárolt szeszt, és náluk isszák meg. Rosszak az ablakaik, ha becsukják, akkor is árad befelé a cigarettaszag, és hallatszik a kiabálás. Előbb elküldték az italozókat, aztán szóltak, majd írtak az üzlet ügyvezetőjének, hiába. Amikor tarthatatlanná vált a helyzet, hívták a közterület-felügyeletet, máskor a rendőrséget, hasztalanul. Úgy tudja, a lakóközösség értesítette az önkormányzati képviselőt, arra sem történt semmi.

Hol a határ?



– Az üzletet az előírásoknak megfelelően vette nyilvántartásba a kereskedelmi hatóság – tájékoztatott Ácsné Gunda Judit. A polgármesteri hivatal igazgatási és építési irodavezetője azt is közölte, hogy a hatóság időközönként ellenőrzi az üzleteket, illetve bejelentés alapján is eljár. Bármely üzletben megvásárolt és közterületen felbontott szeszes ital elfogyasztása szabálysértésnek számít. Ugyancsak szabálysértés közterületen eldobálni a csikket. Ilyen ügyekben a járási hivatalok járhatnak el.

Megkérdeztük az Ital Mekka ügyvezetőjét is. Névvel nem akart szerepelni, de azt elmondta, hogy mindent megtesznek a békés egymás mellett élés érdekében, sőt annál is többet. Hamutálakat tettek ki, naponta feltakarítják a csikkeket. Az üzletben ki is írták a vevőknek, hogy ne dobálják szét a szemetet. Padokat kihelyezni drága lenne, ráadásul cserébe a doktornő csak jó szót ígért. Nem is biztos benne az ügyvezető, hogy az ő vevőik szemetelnek, hangoskodnak. Azt mondta, van róla felvételük, hogy a házból a lakók is kidobálják a csikkeket. Hozzátette, ez a vonulási útvonala a fiataloknak és más társaságoknak a pláza felé és vissza.