Csimpánzkéz, krokodilkonzerv és hiúzbunda: feketepiaci értékekből nyílt állatvédelmi kiállítás

– Évente 350 millió állatot irt ki az ember csak azért, hogy bőrét, szőrét vagy egyéb részeit értékesítse. A kábítószer után ez a legfejlődőbb feketepiaci üzletág – mondta el egy szerdán megnyílt különleges kiállításon Czirák Zoltán, a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztályának munkatársa. Az illegális kereskedelem veszélyeit bemutató időszakos szegedi tárlat, amely a Csongrád Megyei Kormányhivatal Rákóczi téri, központi épületben nyílt, egyedülálló az országban: elkobzott tárgyakat lehet itt megtekinteni, amelyek vadon élő állatok jogellenes levadászásából származnak. A látogatók pedig amellett, hogy megnézhetik a több tucatnyi holmi között például a krokodilkonzervet, a teknőspáncélból készített dísztőrpajzsot vagy a preparált csimpánzkezet, a mögötte kiállított tablókról információkat kaphatnak az érintett állatokról és arról, mekkora kárt okoz az ilyen dísztárgyak készítéséért való levadászásuk.– Évente 100 millió cápát ölnek meg uszonyukért és fogukért – mesélte egy általános iskolás csoportnak Czirák Zoltán. – Kevesen tudják, de ez a faj az egyetlen, amely sosem lesz rákos. Azt gondolom, a titkuk megfejtése sokkal fontosabb lenne, mint egy finom leves, ami miatt legyilkolják őket, és ami miatt ki is pusztulhatnak a bolygóról.A tárlaton sok megdöbbentő számmal lehet találkozni. Egy medve epehólyagért 7 ezer dollárt is fizetnek – a kínai gyógyászatban használt alapanyagért természetesen megölik az állatokat. Az elefántcsontért is, amelynek grammonkénti ára azonos az aranyéval, így az ebből készített dísztárgyak a legértékesebb darabjai ennek a bemutatónak.– Amennyi hiúz kellett ennek a bundának az elkészítéséhez, annyi nem is él egész Magyarországon – mutatta a gyerekeknek az egyik női ruhadarabot a minisztériumi szakértő, aki azt is készséggel elmagyarázta az érdeklődő gyerekeknek, a krokodilbőr táskán sem műanyag az állatfej: az bizony egy élő állat volt, amíg ezért meg nem ölték. Mindezek mellett azt is megtudhatták, hogy a tengerparti kagyló- és csigaházgyűjtéssel is óvatosan kell bánni, ha ugyanis egy védett fajé lapul szuvenírként a táskában, azért akkor is bírság jár, ha üres állapotában gyűjtötte be valaki a tengerfenékről – hiszen ez utólag már nem bizonyítható.– Ez a kiállítás amellett, hogy felhívja a figyelmet, milyen veszélyek fenyegetik az állat- és növényvilágot, az ismeretterjesztésre, szemléletformálásra is hangsúlyt fektet, hiszen az egyedek életét csak így lehet megmenteni – fogalmazott Czirák Zoltán. A legtöbb lefoglalás Ferihegy mellett Szeged térségében történik, hiszen Szerbia a feketepiac elosztóközpontja, ha pedig Magyarországra bejutnak ezek az árucikkek, már szabadon vihetők Nyugat-Európában bárhová.