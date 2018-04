Csinosan a jó célért

A Katolikus Ház fiatal önkéntesei álmodták meg két éve jótékonysági divatbemutatójukat, amelyet az Ágota Alapítvánnyal közösen idén is megrendeztek. A közösség egyetemista önkéntesei mellett családok is végig vonultak a kifutón.Az apróbbak anyukájukkal vagy édesapjukkal mutatták be a legújabb kollekciókat, melyet Reisz Piroska és Dudás Kata tervezett. A családi divatbemutató nagy sikert aratott, belépőként tartós élelmiszereket kértek a szervezők, amit rászoruló családoknak juttatnak el a fiatalok.