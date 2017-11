Csipet kapott Linda a Tappancstól: hajléktalanok és szegények kutyáit oltották

– Egy gyönyörű labrador egy hajléktalannal – mutatott végig derűsen a jó erőben lévő izgága kutyán Kolompár Jenő, az egyik Ballagi-tói kiskert lakója. Az egykor beteghordóként dolgozó férfi nagy kutyabarát, korábban tizenhárom ebbel élt együtt (2015. január 30.: Kutyafalkával él együtt a Ballagi-tónál) Jenő kutyája, Zeusz egy volt abból az összesen 42 ebből, amit a szegedi Tappancs Állatvédő Alapítvány munkatársa, Lehőcz Róbert és Bárkányi Pál, állatorvos Tari Antal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szegedi csoportjának utcai szociális munkásának segítségével oltott be, látott el csippel és féregtelenített a hét elején, hétfőn és kedden.Indulás előtt Lehőcz Róbert elmondta, 2010 óta dolgoznak együtt a máltaisokkal és látják el hajléktalanok, szerény körülmények között élő emberek kutyáit. Az ellátás költségeit a Tappancs állja. A fiatal állatorvos, Bárkányi Pál öt éve jár velük oltani. Azt mondta, ha probléma van, ami kifejezetten ritka, Robi határozottan és szakszerűen tud bánni a kutyákkal. – Még egyszerűbb is ezekkel a jószágokkal, mert jobban össze vannak nőve a gazdáikkal, mint azok a társaik, akik egész nap ki vannak kötve egy láncra, kennelbe tartják, vagy a kertbe hagyják egyedül egész nap – magyarázta az állatorvos.Először a Bajai út mellett álltunk meg, épp magunk mögött hagyva a Szeged táblát. Az erdőben egy testvérpár lakik, kutyájukat a kerékpárosok miatt kellett megkötni. Bügyök szerette megkergetni őket. Gazdái a máltaisoknak és a tappancsosoknak örültek, nekünk kevésbé. Bütyök egy pillanat alatt megkapta a kötelező veszettség elleni vakcinát, majd indultunk tovább a Ballagi-tói kiskertekbe. Először Zsuzsáékhoz mentünk, aki szintén nem örült a sajtónyilvánosságnak. Korábban írtunk rólunk, szomszédaik, ismerőseik irigykedve azt gondolták, biztos fizettünk nekik a riportért. (2016.március 4.: Viskókban, áram és víz nélkül élnek)– Majdnem meghalt este a férjem. Szombaton leesett a székről és elájult, kedd reggel vitte el a mentő – mesélte Zsuzsa, míg egyik kutyájuk, Gömbi, a fekete puli megkapta az oltását. Az először bizalmatlan jószág a kis stressz után csóválva szaglászta végig a nem várt vendégeket. Hátrébb Linda várt a sorára. – Itt tekergett, befogadtam – mondta Zsuzsa, majd eltette a kutyák féreghajtó tablettáit.Kolompár Jenőt keresni sem kellett, előtte nyargalt Zeusz, az energikus labrador, akit gyorsan pórázra tett a gazdája, hogy beolthassák. – Csip is van benne, a tulaj már két éve lemondott róla – mutatta büszkén a jó kiállású, barátságos kutyát.