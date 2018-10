Csípjük a csíptetőt

Tudta?



A nyakkendőcsíptető, a nyakkendőcsipesz és a nyakkendőtű szavakat szinonimaként sokszor használjuk, bár korántsem jelentik ugyanazt. A nyakkendőcsipesz tulajdonképpen egy hajtűre emlékeztető, hajlított fémdarab, amellyel nem összecsíptetni tudjuk a nyakkendőt az inggel, csupán egy csúsztató mozdulattal összefogni.



Ha finomabb szövetű nyakkendőt választunk, ez lehet a kíméletesebb megoldás, hiszen biztosan nem roncsolja az anyagot, a fogak nem húzzák ki a szálát. Nyakkendőtű viseléséhez át kell szúrni az anyagot. Ebből létezik láncos és sima megoldás is. Nem fogynak el azonban még itt sem a lehetőségek. A bátrak nyakkendőláncot is használhatnak, ez a nyakkendőt egy laza lánccal köti az inghez.

Segít, hogy a nyakkendő ebéd közben ne lógjon a levesbe, nagy szélben ne csapódjon az arcunkba, és fontos szerződés aláírását ne akadályozza, mi az? Természetesen a manapság kicsit talán háttérbe szorult, de egyébként nagyon hasznos nyakkendőcsíptető. Lacfi Ági üzletistílus-tanácsadó kiáll a kiegészítő létjogosultsága mellett.– Ugyan a mostani divatfotókon gyakran látni, hogy a nyakkendő szárai szinte külön életet élve csaponganak viselőjük mellkasán, és ez akár klassz is lehet, mégis munkahelyi vagy egyéb kontrollált környezetben remek hasznát vehetjük a csíptetőnek.Emellett eggyel több apró eszköze a megjelenés díszítésének, egyénivé alakításának – mondja, és kifejti, az egyszerűtől a karakteresebb, viccesebb darabokig bármilyet találhatunk belőle.– A paletta széles, a lényeg a viselés szabályainak betartása – teszi hozzá. Egyesek túl magasra, mások túl alacsonyra teszik a csíptetőt, tudjuk meg.– A helye az ing felülről számított második és harmadik gombja között van, középtájon. De nagyon fontos a megfelelő méret kiválasztása is. Léteznek hagyományos, szélesebb modellek és keskeny nyakkendőkhöz valók is.Szarvashiba, ha a csíptető a nyakkendővel azonos szélességű, vagy még szélesebb is annál – emeli ki, és felhívja rá a figyelmet, hogy nem elég csak a nyakkendő egyik szárát az inghez csíptetni, természetesen mindkettőt rögzíteni kell. A szakértő munkahelyre mindenképp a letisztult, egyszerű darabokat ajánlja.– Az anyaga, színe passzoljon az órával, és esetleg a mandzsettagombbal, övcsattal. De mindenképp kerüljük az előregyártott szetteket! Vagyis a mandzsettagomb mintája ne legyen ugyanolyan, mint a csíptetője – fejezi be.