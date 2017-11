Csipkelődik Pityuka, a hivatal új munkatársa - A kübekházi önkormányzatnál kapott szállást a barátpapagáj

Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere Csókás Ádámnak és kishúgának, Viktóriának mutatja meg a hivatali papagájt. Fotó: Török János

– A macskánk nem tolerálta otthon Pityuka érkezését, kalitkástul akarta felfalni a madarat, egész éjszaka próbálta szétszedni az ajtót. A feleségem reggel azt mondta, vagy a macska, vagy a papagáj – mesélte Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere Pityuka kényszerű költözésének történetét.A madarat egy ideiglenesen Németországba települő klárafalvi ismerősétől kapta megőrzésre a hármashatár- menti település első embere, de mivel macskájukkal nem volt felhőtlen Pityuka viszonya, a polgármesteri hivatalban talált új lakóhelyére a barátpapagáj. – Egyik kolléganőm elnevezte Robikának, de tiltakozok ellene – tette hozzá a polgármester.

Tudta?



A barátpapagáj vagy remetepapagáj Argentína, Bolívia, Brazília, Paraguay és Uruguay területén honos. Erdőségekben és szavannákon egyaránt előfordul. Kedvelt kalitkamadár. Mivel fészkei karbantartása miatt egész évben viszonylag helyhez kötötten él, ezért sok helyütt félig vagy teljesen szabadon tartják állatkertek és magángyűjtők is. Kifejezetten közösségszerető madár, több család kolóniát alkotva együtt él. Tápláléka magvakból, gyümölcsökből, rovarokból és azok lárváiból áll.

– Hiába mondtuk a macskának, hogy élj Pityuval barátságban, nem használt a szó, így Pityukát behoztam magammal. Abból indultam ki, ha Gémesi György polgármester barátomnak a gödöllői hivatalban lehet hivatali macskája, akkor nekünk is lehetne hivatali papagájunk. Pityut, akit hívnak Bélának is, nagyon megszerették a hivatali munkatársaim és a betérő ügyfelek is. Elővigyázatosságból kitettünk egy figyelmeztető táblát, mert Pityu igazán jól tud harapni – magyarázta a polgármester, aki félelmet nem ismerve, bátran dugta be ujját a rácsok közé, hogy megmutassa, mennyire vérmes állat Pityuka. Molnár Róbert hozzátette, a korrupció minden formáját száműzték Kübekházáról, de egy almát bárki hozhat a papagájnak.Látogatásunk ideje alatt a nyolcéves Csókás Ádám és kishúga, a másfél éves Viktória nézegették érdeklődve a rikácsoló, színes madarat. – Én is szeretnék otthonra egyet – jelentette ki némi gondolkodás után a kisfiú.