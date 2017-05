Csirkelik, sült oldalas is készül a platánok alatt

A Széchenyi tér Takaréktár utcai végében kezdtük szerda délutáni körsétánkat, ahol épp elkezdett serénykedni a személyzet. Legolcsóbban a véres-májas hurkából lakhatunk itt jól, ebből 600 forint tíz deka, minden más, a kolbász, tarja, csülök 650. Innen nem messze pizzát is árulnak, 450 forint egy szelet. Egy csabai házikolbászt készítő vállalkozó termékei 1600–3800 forintos kilónkénti áron kelnek el. A vállalkozó azt mondta, vásárlói inkább hazaviszik a kolbászt, aki este nyolckor beül borozni, az nem fog megvenni egy szál kolbászt. Szívesebben vásárolnak olyankor sajtokat. Egy debreceni sajtkészítő a tízféle sajtból összeállított 20 dekás tálat 1200, a duplaekkorát 2000 forintért árulja. Ezekbe kerül kecsketejből, tehéntejből és juhtejből készült, friss és érett, fűszeres, füstölt és natúr sajt.A kemencés kenyérlángosért 890–1090 forint közötti összeget kérnek a Budapestről érkezett fiatalok, akik saját maguk, helyben készítik a kenyértésztát. A lángos darabja 400–750 forintért kel el. Az egyik szegedi étterem hot dogot (1480 forint) és hamburgert (1850 forint) készít a minőségre fogékony közönségnek.– Ennyi pénz a világon nincs, amit itt össze tudnánk enni – mondta Marcsi, aki barátnőivel érkezett az egyik legnagyobb bódéhoz, a Széchenyi tér másik végéhez, ahol az egészben sült oldalasról alig tudta levenni a szemét. A személyzet végül kóstolóval kedveskedett a hölgyeknek, akik három pohár limonádéval frissültek fel a szerda délutáni kellemes napsütésben. Ugyanitt készítenek malacsültet, szaftos, rezgő bőrös császárhúst. Ezekből tíz deka 699 forint.Velük szemben futottunk össze a fesztivál leghumorosabb vendéglátósával. – Nálunk csak csirkelik van, mert csirkéből készül, nem sasból, hiába hívják sasliknak – magyarázta Horváth Attila. – A múltkor jött a vendég, azt mondja, alvadt vért kér. Mondom neki, az nincs, csak csigavér, meg denevér. Hagymás vért ilyenkor már nem készítünk, túl meleg van hozzá.A Klauzál téren több színben kínálja magát a tömény marcipánból készült bonbon különböző ízesítésben. Ezekből tíz deka 800 forint, de nem árt tudni, hogy a súlyos marcipánból mindössze két darab kitesz tíz dekát. Ha valakinek csömöre támad ennyi édességtől, szintén a Klauzál téren 1800 forintos pacallal vagy 1700 forintos cigány töltött káposztával csapathatja szét a tömény marcipánt.Édességekből is van választék bőven, a kürtőskalácsot ezer, a rétest 350 és 450 forintért adják. A Klauzál téren a Rétesházban viszont helyben készül az édesség. Ha elfogy, Kismárton Lajos rétesmester azonnal húzni kezdi a rétestésztát.Az idei szegedi nyár rohamosan terjedő szenzációja a kürtőskalács tölcsérben felszolgált fagylalt. Kazi Csaba makói vállalkozó a Maros-parti majálison mutatta be az újdonságot. – Szétszedtek minket. Úgy éreztem, mindenki ezt akarja. Már délután be kellett zárnunk, mert mindent eladtunk – mondta. A gasztrotúra méltó befejezéseként elfogyasztott, két népszerű édességet kombináló desszert 1300 forintba kerül.