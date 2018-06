CSMRFK nyereményjáték: a Tiszától nem félni kell, hanem tisztelni - így menjen fürdeni és hajókázni a folyóra

Baleset- és bűnmegelőzési nyereményjáték

A szünidő beköszöntével mindenki rugalmasabban kezeli a szabályokat. A gyerekek csoportostul mennek strandolni, sokszor a szülők azt se tudják, hova ment a gyereke, vagy épp ők engedik őket fürdeni tiltott helyen, még ha ők a parton is ülnek. A szegedi vízimentők figyelmeztetése szerint gyerek felnőtt kíséret nélkül ne tartózkodjon vízparton még akkor se, ha pl. egy 12 éves gyerek megbízható úszástudással rendelkezik, de egy vészhelyzetet nem biztos, hogy meg tud oldani.Hangsúlyozzák, ha valaki elmerül a folyóban, 1% esélye van, hogy élve kimentik onnan. Erre állóvízben nagyobb az esély, hiszen ott nagyjából meg lehet jelölni a helyet, ahol a baj történt, folyónál viszont szinte lehetetlenség megmondani, hova sodródik az áldozat.Az élővizes fürdőzésnek írott és íratlan szabályai is vannak Előbbit kormányrendelet szabályozza, nem pedig az adott város. E szerint fürdeni csak a kijelölt helyen lehet. Szabálysértést követ az el, akik tiltott helyen fürdenek, esetleg megpróbálják átúszni a folyót. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a Tiszával szemben a Maros még több embert vonzhat, mivel keskenyebb és gyorsabb folyású, viszont figyelmeztetett, a Marosnak napról-napra változhat a meder alakja, ami újabb rizikófaktor. Emellett a víziközlekedés szabályai be kell tartani. Frappáns hasonlattal éltek: a kerékpárosnak se kell KRESZ-vizsgát tennie, mégis a szabályok rá is vonatkoznak és ismernie kell, be kell tartania. Ez vonatkozik azokra is, akik az élővízen vannak, akár fürdőzők, akár csónakázók.A hajózóknál külön fontos, hogy ismerjék a hajózási útvonalat, az előírásoknak megfelelően legyen felszerelve a hajó, azaz mentőfelszerelés és mentőmellény mindenképp legyen nálunk. 14 év alatti gyerekre ez utóbbi kötelező, még akkor is, ha medencében Európa-bajnok úszó is. Kiemelték, potenciális öngyilkosságot követ el, aki ittasan fürdőzik, felhevült testtel megy a vízbe, vagy ugrál a folyóba, ugyanis vannak olyan uszadékfák, amelyek már annyira megszívták magukat vízzel, hogy a nagy részük már a felszín alatt van. Emiatt egy-egy ilyen ugrás akár végzetes is lehet.