Csődbe mentek, de muszáj volt tovább etetni a disznókat - felmentették a Pick egykori beszállítóit

Két, sertéstenyésztésben jártas üzemmérnök – egyikük harmincéves tapasztalattal – kapott egy ajánlatot: vegye át egy nagyvállalat állattenyésztő telepeit dolgozókkal, háromezer anyakocával, működtesse, és szerződést köthet a régió egyik legnagyobb húsfeldolgozójával, amely átveszi a hízókat. A két szakember bevállalta.

A cégek nem tehették meg, hogy egyik napról a másikra lehúzzák a rolót: ha nem etetik a sertéseket, az állatkínzás, ami szintén bűncselekmény. Vemhes, illetve szoptató állatot sem lehet vágóhídra küldeni. Üzleti szempontból az „üresen hagyott", azaz megtermékenyítés nélkül tartott koca is veszteséget termel. Egy ilyen állomány törvényes felszámolása hónapokba telik.

A Bedit-Pig Kft. és a Beneti-Pig Kft. 2005-től és 2006-tól működött, nem egészen két évig. Amikor felszámolásukat elrendelte a bíróság, 121 millióval, illetve 725 millióval tartoztak, például a takarmány, a gyógyszerek árával. Többek között a szentesi Árpád-Agrár Zrt. is a hitelezők közé tartozott. A vádirat szerint az 58 éves N. E. P. és a 44 éves L. Á. csődbűntettet követett el, mert még akkor is folytatták a gazdálkodást, amikor már esély sem volt arra, hogy kifizessék a tartozásokat.Az első eljárásban a bíróság elítélte őket. A másodfokon eljáró Szegedi Törvényszék azonban új eljárást rendelt el. A Szegedi Járásbíróság pedig a három eddigi szakértő mellé bevont egy újabbat, aki az állattenyésztésen belül a sertésekhez is ért. A hétfői tárgyaláson újból megvizsgálták a vádlottak nézőpontját.A következő évben a takarmány ára az egekbe szökött, a hízó átvételi ára zuhant. A szalámigyár Lengyelországból vett disznót. Vajon ilyen körülmények között bűnös-e a két ügyvezető?Deim Zoltán állatorvos, igazságügyi szakértő azt mondta, az adott tőke mellett 3000 helyett legföljebb 1000 kocával lett volna szabad beindítani a vállalkozást, főleg úgy, hogy a cégcsoportnak nem volt földje, amin magának termelje a takarmányt. Amikor beütött a krach, a kocaállomány selejtezésével, a malacok eladásával lehetett volna „tüzet oltani", de ez akkor sem teljes megoldás.A bíró, Molnárné Mészáros Noémi arra a meggyőződésre jutott, hogy a két ügyvezető nem követett el csődbűntettet. Vállalják vagy sem az indulást az adott feltételekkel – ez a két lehetőségük volt. Üzleti tervüket megalapozottnak találta a több száz milliós hitelüket folyósító CIB Bank felkért szakértője is. Amikor baj lett, a cégek vagyonát nem vonták el, sőt N. E. P. 62 millió tagi kölcsönt is adott, amit a hitelezők kifizetésére költöttek. Az ügyész a felmentő ítélet hallatán három nap gondolkodási időt kért. Azután mondja ki, fellebbez, vagy tudomásul veszi a határozatot.