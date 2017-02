Csökkent az influenzások száma

A legtöbb influenzaszerű megbetegedést továbbra is a Szegedi járásból jelentették az orvosok: a múlt héten 489 esetet regisztráltak. A Hódmezővásárhelyi járásban 120, a szentesiben 111 beteget jelentettek, míg a makóiból mindössze 11-et. Továbbra is főleg a gyerekeket érinti a járvány, az idősek között van a legkevesebb fertőzött. Az influenzaaktivitás megyei szinten még mindig magas, ezért a látogatási tilalom továbbra is mindenhol érvényben van.