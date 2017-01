Csökkentették a plazmadonorok juttatását - Ön egyetért a döntéssel?

Eddig akár 11 ezer forintot is fizettek egy donációért, ráadásul több cég komplett fizetési rendszert is kidolgozott a rendszeres plazmaadóknak, amivel éves szinten akár egy havi diplomás bért is összeszedhettek azok, akik segítettek. A vérplazmából egyébként olyan gyógyszerek készülnek, melyeket szintetikus anyagokból nem lehet előállítani.

