Csomagolóüzem épülhet majd Kiskundorozsmán - előremenekült a vásárlással a Floratom

Dorozsmai nagybani. Komoly fejlesztésbe foghat a Floratom. Fotó: Kuklis István

– Nem akartunk mi nagybani piacot venni Kiskundorozsmán, de ott volt 2500 négyzetméter tulajdonunk, rajta egy 1600 négyzetméteres hűtőházzal és semmiképpen nem akartuk, hogy függjünk a vásárlótól – mondja Nagy Árpád, a Floratom-Ker TÉSZ igazgatósági tagja. A piacot működtető társaságban a szegedi önkormányzat 88 százalékos részesedéssel rendelkezett, ezt adta el a cég kisebbségi tulajdonosai között már korábban jelen lévő Floratomnak. 5500 tonnával ők Magyarország legnagyobb paradicsomtermelői, és azzal is tisztában vannak, hogy egyre inkább a csomagolt áru felé mozdul el a piac. A zöldségnél a magasabb feldolgozottság, a nagyobb hozzáadott érték a versenyképesség titka.– Ahogy a pénzünkhöz képest drága vétel volt 535 millió forintért a nagybani piac, úgy a tőkeerős termelők nélkül nem fogunk tudni belevágni az új csomagolóüzem beruházásába Dorozsmán – mondja a szakember. Hozzáteszi, csak olyan partnerek jöhetnek szóba, akik teljesíteni tudják a nagyon szigorú növényvédőszer-maradvány-előírásokat. De nemcsak partnereket, ötleteket is várnak, mert viszonylag még minden képlékeny.– A nagybani piac megvásárlása volt a sürgős, nehogy rossz irányt vegyen a hűtőház jövője, hogy ellehetetlenítsen bennünket egy olyan többségi tulajdonos, akinek nem tetszik a Floratom – hangsúlyozza Nagy Árpád. Úgy véli, most már nem sürgeti őket az idő, azt viszont tudják, hogy ha komolyan kezdeni akarnak valamit, akkor ahhoz jó lenne pályázati pénz is. 2020-ig van nyitva ez „csap", az európai uniós forrás, addig mindenképpen döntésre kell jutni.Megtudtuk, már eddig is csomagoltak – a paradicsom mellett paprikát is –, de ebből csupán 40-50 millió forintnyi árbevétele származott a Floratomnak egy évben. Az új beruházással ez természetesen sokszorosára bővülne, ahogy a mostani 16-20 közötti foglalkoztatotti létszám is emelkedne.