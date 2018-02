Csongrád megyében a bőrrák a leggyakoribb - Gyógyítható a legtöbb korán felfedezett daganat

A rákellenes világnap

A rákellenes világnapot 2000 februárjában az első rákellenes világkongresszuson hirdették meg Párizsban, hogy világméretű összefogásra szólítsanak fel mindnyájunkat. A Magyar Rákellenes Charta öt évvel később alakult meg azzal a céllal, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét mindazokra a problémákra, amelyeket a daganatos betegségek egyéni, családi és társadalmi szinten jelentenek.

Sziráki Zsuzsa is fontosnak tartja a megelőzést, ezért egy demonstrációs modell segítségével megmutatták neki a helyes mellvizsgálatot.

A rosszindulatú daganatok most, a harmadik évezred elején is a második legpusztítóbb betegséget jelentik. Magyarországon évente 70-80 ezer ilyen megbetegedést diagnosztizálnak, és több mint 30 ezer beteg hal meg ezek következtében. Míg országosan a férfiaknál és a nőknél egyaránt a hörgő- és a tüdődaganat áll az első helyen, addig Csongrád megyében a bőrrák. Ezt követően a férfiaknál a vastagbél, míg a nőknél az emlő- és a méhnyakdaganatok az igen gyakoriak térségünkben.– Nem győzzük hangsúlyozni, ezek mind szűréssel megelőzhetők. Ezért is fontosak az ilyen akciók is, mint ez a mai – emelte ki Bosnyákovits Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztályának vezetője.Aki tehát hétfőn ügyet intézni ment a kormányhivatalba, az egészségéért is tehetett. A népegészségügyi osztály munkatársai sokadik alkalommal hívták fel a figyelmet a korai felismerés fontosságára és az egyén felelősségére.A Rákóczi téri épület aulájában a népegészségügyi szűrések – mell-, méhnyak- és vastagbélszűrés – népszerűsítése mellett az emlő önvizsgálatának megtanulására is lehetőség volt. Ezen vett részt Sziráki Zsuzsa, aki a rádióból értesült az eseményről.– Szerintem fontos foglalkozni az egészségünkkel, rendszeresen járok szűrésekre is, ám ettől még jöhetnek a bajok, ezért hasznosak az ilyen rendezvények, ahol a megelőzésre hívják fel a figyelmet – mondta el Zsuzsa.Bosnyákovits Tünde hozzátette: – Azt szeretnénk tudatosítani az emberekben, hogy az időben felfedezett rákos megbetegedések nagy része gyógyítható, és a korai felismerést segíti a szervezett szűréseken való részvétel.