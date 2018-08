Csongrád megyében is vizsgálnak ősztől - Vastagbélszűrési program indul

Dr. Székács Annamária Viktória háziorvosként nagyon fontosnak tartja a prevenciót. Fotó: Török János

Évente mintegy ötezren halnak meg vastag- vagy végbélrákban hazánkban, pedig a betegség gyógyítható, ha időben felismerik. Ezért döntött úgy a kormány, hogy ősztől országos vastag- és végbélszűrési programot indít – jelentette be csütörtökön Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Kovács Attila országos tiszti főorvos.Mint elhangzott, az egészségügyi kormányzat várakozásai szerint a következő két évben mintegy 2,4 millió – 50 és 70 év közötti – férfi és nő vesz majd részt a programban. A miniszter kiemelte, az egészségügyi kormányzat a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, mert az egészség az egyén, a család és a nemzet számára is rendkívüli érték.A háziorvosok bevonásával induló önkéntes szűrőprogram két lépcsőből áll majd. Az első szűrésnél székletmintát kell küldeni a vizsgálatot végző laboratóriumba. Ezt követően már csak azokat hívják be a végbéltükrözéses, hivatalos nevén kolonoszkópiás vizsgálatra, akiknél a minta alapján gyanú merül fel arra, hogy polipjuk vagy daganatuk van – írja az MTI.Kiderült, 2019-ig kétféle forrásból fut a szűrőprogram: az egyik mintegy 2,5 milliárd forintos uniós projekt, amely körülbelül 300 ezer ember szűrését teszi lehetővé, míg a többit hazai pénzből finanszírozzák. A vizsgálatot kétévente megismétlik majd.Az első szakaszban 1600– 1700 háziorvos vesz részt önkéntesen, de 2019. július 1-jétől már beépül a kötelező teendőik közé, ezt az egészségügyi alapból biztosítják majd.Dr. Székács Annamária Viktória szegedi háziorvos azt mondja, rendelőjükben nemrégiben már volt ilyen jellegű szűrővizsgálat a páciensek körében.– A körzetben előttem praktizáló doktornő végezte el a vizsgálatokat. Nem tudni, hogy azóta volt-e ilyen megbetegedés a hozzánk tartozó városlakók esetében, ezért is lesz hasznos az ősszel induló program. Alapvetően sokan élnek ilyen daganattal, viszont ha időben észrevesszük, még kezelhető a probléma. Azt tapasztalom, hogy az emberek nyitottak a szűrésekre, fontosnak tartják azokat. De sajnos a diagnózis felállítása utáni gondoskodás, kezelés már sokuknak teher, nem csak a vastag- vagy végbélrák esetében – mondta el kérdésünkre a 16. számú körzetben praktizáló Székács doktornő, aki háziorvosként nagyon fontosnak tartja a betegedukációt és az életmódváltást, vagyis az elsődleges prevenciót helyezi előtérbe, amivel talán elkerülhető a szűrővizsgálat pozitív eredménye.A vizsgálandók első csoportja várhatóan szeptemberben kapja meg a behívólevelet.