Csongrád megyeiek a hurrikánzónában: újabb olvasónk jelentkezett, László Györgyék bérelt autóval menekültek

Tampából üzent a magyarcsanádi lány



"Én is kint élek Floridában... és még rajtam kívül több száz magyar. Jelenleg Tampában tartózkodunk a húgommal és a barátjával. Nagyon reméljük, nem esik nekünk és a többi magyar-nem magyar embernek semmilyen komoly baja. Ha minden igaz, vasárnap délelőtt ér ide a hurrikán, mi a legközelebbi hotelben próbáljuk átvészelni ezt az egész szörnyűséget" - írta magyarcsanádi olvasónk, Higyisán Leila Aida.



Már a vizet is horroráron adják

Keserű Emese és Fekets Zsuzska Orlandóban, a Magic Kingdomban.

– Úton vagyunk autóval Washington felé – jelentkezett tegnap délben László György. Mint arról tegnapi lapunkban beszámoltunk , a szegedi Partfürdő igazgatója, fia és annak barátnője éppen Floridában nyaraltak, amikor szembesültek vele, hogy az eddigi legpusztítóbb hurrikán közeledik a szárazföld felé, és éppen Miamiban csap majd le először, ahol a szállásuk is van. Repülőjáratukat, melyet New Yorkba foglaltak még itthon, törölték, és egyetlen társaságnál sem kaptak már jegyet, hogy elutazhassanak biztonságosabb helyre.– Egész éjszaka az internetet bújtam, de már busz- és vonatjegyet sem lehet kapni – mesélte László György, aki szerint Miamiban már meglehetősen nagy a káosz: a vizet horroráron adják, a benzinkutaknál pedig sorban állás van. – Végül Uberrel indultunk útnak, 5 óra alatt Tampába értünk, ahol azt reméltük, már repülőre tudunk ülni. Ott sem kaptunk azonban jegyet, ráadásul már ott is megkezdődött az evakuálás, viszont sikerült autót bérelnünk. Úgyhogy most kocsival haladunk észak felé.

Azt tanácsolták, hogy azonnal meneküljenek

Így tombolt az Irma névre keresztelt trópusi vihar a Dominikai Köztársaságban fekvő San Fernando de Montecristiben csütörtökön. Fotó: MTI/EPA/Luis Tavarez

A szegedi családapa úgy döntött, bár napok óta nem alszik, de éjszaka is úton lesznek, hiszen az autóutak így is rendkívül zsúfoltak, aki csak teheti, menekül. Amikor beszéltünk vele, helyi idő szerint éppen hajnalodott péntek reggelre, ők pedig már Georgia államban voltak. A cél Washington, ahonnan vasárnap indul elvileg a gépük, melyre jegyük van hazafelé. – Addigra eléri a szárazföldet a hurrikán, bízunk benne, hogy elég messze leszünk már ahhoz, hogy ne töröljék a járatot.Tegnapi cikkünk után kiderült, több szegedi egyetemista lány is Floridában nyaral. Keserű Emese és Fekets Zsuzska két hétre érkeztek Amerikába – mint fogalmaztak, nem ilyen kalandosra tervezték nyaralásukat.– Orlandóban kezdtünk a Disneylandben, majd Fort Lauderdale-be mentünk. Kedden utaztunk volna el New Yorkba, de előző este jött egy e-mail, hogy törölték a járatunkat. Szerdán vált világossá, hogy telibe kap majd bennünket a hurrikán, ha ott maradunk, viszont repülőjegyet leghamarabb szombatra tudtak volna adni – mesélte Emese. – Felhívtuk a követséget, hogy mit javasolnak, és a szállodában is érdeklődtünk. Mindenki ugyanazt mondta: azonnal csomagoljunk és meneküljünk.Mivel a lányok is ugyanazt tapasztalták, mint László Györgyék, vagyis hogy egyetlen légitársaságnál sem lehet jegyet kapni – igaz, volt olyan cég, amely 2400 dollárért biztosított volna helyet egy járatán –, ők is úgy döntöttek, autót bérelnek. Az úti céljuk nekik is Washington.

Kalandnak fogják fel a 2 ezer kilométeres utat

– Úgy voltunk vele, ha citromot kaptunk, csinálunk belőle limonádét. Kalandnak fogjuk fel ezt a 2 ezer kilométeres utat. Szép lassan haladunk, és út menti szállásokon alszunk – vette át a szót Zsuzska, aki felvállalta a sofőr szerepét. – Biztos vagyok benne, hogy jól döntöttünk, amikor azt mondtuk, nem várjuk meg, hogy valóban el tudunk-e repülni szombaton. Nem hinném, hogy éppen a viharban indítanak majd repülőket, akkor pedig maradt volna az óvóhely. Viszont már most sem volt semmi a boltokban, még csokit sem tudtunk venni az útra – nevetett. Hozzátette: az amerikaiak mindenhol segítőkészek: törölt járatuk jegyárát is gond nélkül visszakapták. Ettől függetlenül örülnek, hogy nem indultak neki a nyaralásnak tartalék pénz nélkül – ennek most nagy hasznát veszik.Egy szegedi család jelezte: van még három egyetemista lány, akik szintén Floridában rekedtek. Ők a csodával határos módon menekültek el Miamiból, a tengerparthoz közeli szállásukról, de még mindig az államban tartózkodnak, és nem kapnak a hatóságoktól segítséget. Megpróbáltuk velük is felvenni a kapcsolatot, lapzártánkig azonban ez nem sikerült.