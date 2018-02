Csonka fák a Szabadság téren: egészségük érdekében nyesték meg az akácokat

Börcsökné Sánta Erzsébet és Nagy Sándor szerint kevésbé lesz népszerű a Szabadság tér a csonka fák miatt. Fotó: Frank Yvette

– Egyszerűen ocsmány látvány ez a rengeteg megcsonkított fa. Rajtam kívül is sokan szóvá tették a környéken élők közül, hogy csúnya így a tér – mondta lapunknak a környéken lakó Börcsökné Sánta Erzsébet.Ezek a fák már öregek, ahelyett, hogy lenyesik az ágaikat, célszerűbb lenne teljesen kivágni őket, és a helyükre újakat ültetni. Rengetegen járnak ide edzeni, futni, nyáron a negyven fokban kizárt, hogy árnyék hiányában bárki kijönne ide – fejtette ki álláspontját. – Mióta kész a futópálya, hétvégenként tele van a tér, ha az időjárás megengedi. Huszonkét éve lakom itt, ilyen rossz munkára még nem volt példa – fogalmazott Erzsébet.

Nyáron nem fognak árnyékot adni ezek a fák. Fotó: Frank Yvette

– Ennyi erővel kivághatták volna a negyvenéves fákat, amelyek akár balesetveszélyesek is lehetnek. Hozhatnának helyettük szép kis fákat, amitől még szebb is lehetne ez a tér – mondta lapunknak a nem a környéken élő, de gyakran erre járó Nagy Sándor.– Nyaranta sok rendezvényt tartanak itt, bográcsokkal kijárnak az emberek főzni, ezért is szükség van rá, hogy normálisan nézzen ki a Szabadság tér. A játszótérnél nem értem, hogy miért hagyták ki a nyesésből csak az egyik fát. Az egész projektben nem látom a logikát, hasznosabb lett volna, ha ültetnek sorfákat, és felújítják a teret – mondta Nagy Sándor.

– A Szabadság téren lévő japánakácfák újratermelése körülbelül 30-40 év. Ameddig a fákat szakmai szempontból egészségesnek tekinthetjük annyira, hogy a lombkorona megkönnyítésével még lehet adni nekik tíz évet, addig célszerűbb megtartani és nem kivágni őket, mert kiváló a sarjadzóképességük, és a nyesés nyomai nyárra eltűnnek – nyilatkozta lapunknak Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.– Két hete végeztünk egyhetes munkát a téren lévő fák megnyesésével. Sokan úgy gondolják, hogy az állatokhoz hasonlóan a növényeknek is vannak érzéseik, ezért nem szabad bántani őket. Ilyenkor azt kell megérteni, hogy pont a fák egészsége és a balesetveszély minimalizálása érdekében nyessük meg őket – magyarázta Makrai László. – A nyesést hozzáértő erdésztechnikusaink végezték korszerű eszközökkel, a munka után rendet és tisztaságot hagytak maguk után. Többet kell foglalkozni azokkal a fákkal, amelyek a városban eresztenek gyökeret, kevésbé ideális körülmények között, mint egy erdőben. Szűk élettani és fizikai korlátok között, gyakran életre alkalmatlan viszonyok között kell túlélniük és teljesíteniük a társadalmi és jóléti szolgáltatásaikat. A prioritás a balesetveszély kiszűrése és a fák egészsége, ehhez kérünk a helyben lakóktól információt, mert akik nap mint látják őket, ülnek, pihennek alattuk, azoknak szinte családtagok a fák – fejtette ki az igazgató, aki azt is elmondta, minden bejelentést köszönettel fogadnak és meg is vizsgálnak.