Csoportos alvásmegvonás - Vasárnap befejezik a zajos fúrást Móravároson

Hiába csukják be az ablakot

Kilátás a toronyból. Hétfőtől nem rezeg tovább. Fotó: Frank Yvette

Nem tudnak pihenni

MOL: betartjuk a határértéket

Panaszok árasztották el a Délmagyarország szerkesztőségét a MOL kútfúrásával kapcsolatban. – Nem tudja valaki, meddig marad még az olajfúró torony a móravárosi Lidl mellett? Eddig varázslatos csend volt a környéken, most meg még éjjel is zúg. Nincs valami szabály, hogy lehet-e egyáltalán zajos ipari létesítményt lakóövezetbe építeni? – kérdezte egyik olvasónk.Szemerédi István orvos névvel is vállalta a panaszait. – Kaptunk ugyan tájékoztatót a MOL-tól, de nálunk folyamatos a zaj, sőt, a Szabadság tér környékén lakó fiam is hallja – mondta a közeli Vasgyár utcaiak nevében.Szerinte ez a mély frekvencia és a rezgés idegesítő – az utóbbi a becsukott ablakoknál is érzékelhető. A generátor hangja még talán elviselhető, de a folyamatos fúrásé nem.– Az egyetemen tanultuk, hogy a mélyebb hangok is rossz hatással vannak az emberre, ez már egészségkárosítás, 24 órás zaklatás – hangsúlyozza.Van, aki a szalámigyárral szemben lévő kollégiumban élő 140 gyereket félti, hogy a zaj zavarja a pihenésüket. A Veres ács utcában élők is panaszkodnak, pedig ők több mint egy kilométerre laknak. – A Vadaspark lakóparkban élek immár tizenhárom éve. Azért költöztem ide, hogy a forgalomtól, zajtól távol, nyugalomban éljünk. Hónapok óta fúrják a kutakat. Ez az átlagosnál is megterhelőbb zajjal jár. Különösen éjszaka, amikor az egyébként csendes környéken felerősödnek a zajok – panaszolta családja nevében Szűcs József. Elvárja a MOL-tól, hogy az éjjeli órákban szüneteltesse a munkát.Verebéli Balázs augusztusban költözött a lakóparkba. Olvastak korábban a kútfúrásról, de a zaj minden képzeletüket felülmúlta. Az állandó morajlás miatt fáj a fülük, zúg a fejük, feszültek, és nem tudják magukat kipihenni.Mint korábban írtuk, meglévő kútjai mellett fúrt egy újat Móravároson a MOL, s miután ennek tesztje eredményes volt, kevéssel arrébb vitték az óriási tornyot, és elkezdtek fúrni egy újabbat. Nem tudjuk, mi történik másképpen, de az elsőre alig érkezett panasz, a második fúrás viszont kezd a környéken lakók idegeire menni. Később végző, este hazafelé tartó kollégáink szerint is más ez a zaj, mint ami először volt.A MOL-hoz fordultunk: arra voltunk kíváncsiak, más-e a technológia, keményebb-e a kőzet, vagy mitől zavaróbb a hanghatás. Megkérdeztük, kapott-e a társaság engedélyt a normál zajszint feletti értékre, ezt ők vagy hatóság ellenőrizte-e a munka során. Ahogy olvasóinkat, úgy bennünket is érdekelt, mikor fejeződik be a nagy zajjal járó fúrás.– Ütemezésünk alapján e hét vasárnapig elérjük a tervezett kútmélységet, és a fúrást befejezzük. Utána csak jóval kisebb zajhatással járó munkák lesznek, és a berendezést október második hetében szereljük le – írta válaszában a MOL. Hangsúlyozták, az előző kút fúrásához képest a technológia nem változott, a mostaninál kissé nagyobb a berendezés energiaigénye, ez lehet az eltérő hang- és rezgéshatás oka.Állítják, az engedélyben lévő határértékeket a MOL betartja. – Azokat a nagyobb zajjal járó műveleteket, amelyek éjszakára estek volna, amennyiben műszakilag lehetséges volt, nappalra halasztottuk – írták, jelezve, lakossági kérésekre a zajvédő falak számát a nyár folyamán növelték.Hangsúlyozzák, itt 1976 óta folyamatos a kitermelés, és ez idő alatt sem a kutak mélyítése, sem a termelés során nem történt rendkívüli esemény. – Azt a speciális eszközökkel felszerelt berendezést hoztuk Szegedre, amellyel a kút fúrása a lehető leggyorsabban végezhető el – írta a MOL, megköszönve az eddig tanúsított türelmet és megértést, amit kérnek még a következő néhány napban is.