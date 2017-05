Csőtörés miatt egy hónapja zárva a fiókkönyvtár

Fotó: Karnok Csaba

Többen is rendszeresen látogatták, és mert a könyvtárosok azt ígérték, gyorsan elhárítják a hibát, nagyon várják, hogy kinyisson.– Jogos az olvasói panasz, április 3. óta zárva tart a Francia utcai könyvtár. Mi is nagyon várjuk, hogy a szakemberek pontot tegyenek a probléma végére – válaszolta érdeklődésünkre Palánkainé Sebők Zsuzsanna. A Somogyi-könyvtár igazgatója hozzáfűzte, csőtörésről van szó, nem is egyszerűről. Sok víz folyt el a föld alá, ezt akarták megakadályozni. A megoldása újratervezést igényel, jelenleg az engedélyezési tervre várnak, ami időigényes. Az épületet kezelő IKV megteszi, amit lehet. A folyamat azonban még így is legalább még egy hónapot vesz igénybe.

Beiratkozott olvasóiknak lehetőséget biztosítanak ez alatt idő az alatt arra, hogy a Vértói úti Rókusi fiókból és a Stefánián lévő Hangoskönyvtárból kölcsönözzenek. A intézmény is veszteséget szenved a zárvatartással. Ha ugyanis hónapokig ellátatlan a terület, olvasókat veszthetnek. Olvasóik türelmét igyekeznek újranyitáskor érdekes programokkal, jó olvasnivalókkal meghálálni. Szerencsére a könyvekben nem esett kár.