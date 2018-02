Csúcséttermek is veszik a fűszerpaprikamag-olajat - versenyt nyert a szegedi kft.

Hosszú évekig fejlesztették

Komoly szakmai elismerésben részesült a Rubin Szegedi Paprikafeldolgozó Kft. A szőregi cég fűszerpaprikamag-olaja a Sirha Budapest Nemzetközi Élelmiszeripari és Horeca Kiállítás innovációs termékversenyén élelmiszer és ital kategóriában végzett az élen.A hidegen sajtolt olaj különleges tulajdonságokkal bír, amellett, hogy teljesen vegyszermentes, főzéshez és sütéshez is használható, számos pozitív élettani hatása van.– Három éve kezdtünk el kísérletezni a paprikamagolaj- gyártással, bár volt a piacon hasonló olaj, ám az fehér szí-nű. Úgy gondoltuk, mi egy, a paprikára jellemző, annak minden tulajdonságával bíró olajat állítunk elő. Így kísérleteztük ki ezt a mélyvörös színű terméket – mondta Szokol Lajos, a kft. ügyvezetője.Az egyik tulajdonos, Riesing József ötlete volt a magolaj. Akkor jött a gondolat, amikor egy magas magtartalmú őrlemény előállításakor ki kellett vonni az olajat, és az megmaradt. Ekkor gondoltak rá először, hogy önálló terméket gyártanak belőle. A kinyert olajat elkezdték vizsgálni laboratóriumukban, és ekkor jöttek rá, hogy milyen fantasztikus tulajdonságokkal bír.Csak természetes anyagokat tartalmaz, édes és csípős változata is van. Az általuk kifejlesztett technikának köszönhetően eltarthatósága hosszabb, mint általában a magolajaké. Felhasználási lehetőségei is igen tágak, az ismert napraforgóolajhoz hasonlóan lehet használni. Sütéshez, főzéshez, akár sültekbe is belevihetjük az olajjal a paprikás ízt, úgy, hogy az nem kozmál oda. Szokol Mónika marketingvezető a csípős változatot használta már csilis babba, rántotta alá, de húslevesbe is kiváló. Visszajelzéseket is kaptak már vevőiktől, volt, aki kipróbálta pirítósra, salátákra és húsok ízesítésére is.Ottjártunkkor mi is bepillantást nyerhettünk a gyártási folyamatba. Láthattuk, az olaj természetes mélyvörös színe abból adódik, hogy a paprikamagok válogatásakor közé kerülő apró paprikahúsdarabok megszínezik azt.– Ezzel a technológiával nyolc kilogramm magból egy liter paprikamagolajat tudunk előállítani – magyarázta az ügyvezető. Hozzátette, a kiállításon nyert díj komoly megerősítése munkájuknak.Széles körű felhasználásának lehetőségeit már két éve tesztelik, céljuk, hogy beépüljön a magyar konyhába. Sikerüket bizonyítja, hogy számos csúcsétterem használja már ezt a terméket. A sztárszakácsok is kedvelik, köztük Széll Tamás, a világ egyik legrangosabb szakácsversenyének, a 2016-os Bocuse d’Or európai döntőjének magyar győztese. A termék Európa piacai mellett az arab világot is meghódította, hiszen az Egyesült Arab Emirátusokból is van már megrendelésük.A fűszerpaprikamag-olaj komoly beltartalmi értékékkel bír: gazdag többszörösen telítetlen zsírsavakban, omega-6-ban, magas antioxidáns-tartalmú és kiváló A- és E-vitamin-forrás. A benne lévő linolsav és karotin hozzájárul a normális koleszterinszint fenntartásához. Tartalmaz luteint, amely hozzájárul a szem egészségének védelméhez. Ragyogó mélyvörös színét a természetes karotionidtartalom adja, amely lényegesen magasabb, mint a nyers napraforgó-, pálma- és olívaolajokban.