Csúcson a parlagfűvirágzás, szenvednek az allergiások - ontja a pollent a gyomnövény

A fiatal parlagfűtöveket tömeges megjelenésük után minél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény szárát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újrahajtani. Ha ezzel elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a parlagfű kiirtását, mert a növény alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel, és pár hét múlva újra virágba borul. Általában három kaszálás biztosít megfelelő eredményt, de közvetlenül virágzás előtt elvégezve az egyszeri védekezés is megfelelő. Ám nem csak kaszával lehet ellene küzdeni: a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fejlődik, tehát kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével, fűmagvetéssel, gyep telepítésével. Mivel pedig erdőkbe sem hatol be, ezért hosszú távon jó megelőzés a parlagterületek erdősítése is.

Szatymaz mellett egy túraútvonalon ember nagyságú parlagfüvet is találtunk. Fotó: Frank Yvette

Elérkezett a parlagfű csúcsszezonja: a Dél-Alföldön másodfokú riasztás lépett életbe a pollenkoncentráció miatt, ami napok óta nagyon magas. Ez azt jelenti, hogy az allergiásoknak erős vagy igen erős tüneteik lehetnek. A tüsszögés, orrfolyás, garatviszketés, könnyezés és fáradékonyság mellett az asztmás tünetek is gyakrabban jelentkezhetnek.Pedig nagyüzemben folyik a harc a parlagfű ellen. Bár július óta folyamatosan végeztek földi ellenőrzéseket, a napokban megkezdődött a parlagfűvel fertőzött területek légi felderítése is. Országosan több százezer hektárnyi területet tekintenek át a magasból. A tapasztalatok szerint egyébként idén valamivel kevesebb a probléma, mint tavaly.– Eddig 39 esetben indult eljárás külterületen lévő, parlagfüves telek miatt, ez a szám azonban a most indult ellenőrzés miatt várhatóan tovább nő majd – tájékoztatott a Csongrád Megyei Kormányhivatal sajtószolgálata. 27 eljárás kapcsán rendeltek el közérdekű védekezést, de kényszerkaszálásra végül nem volt szükség, mert az ingatlanok használói önkéntesen mentesítették a területeket. A növényvédelmi bírságok kiszabása elkezdődött és folyamatos.A városok, falvak utcáiban és terein a tapasztalatok szerint egyre kevesebb a probléma. – A tulajdonosok valószínűleg már tudják a dolgukat – vagy azért, mert megfelelő tájékoztatást kaptak a védekezés elmulasztásának következményeiről, vagy mert az előző években kapott bírság visszatartó erővel bír – fogalmazott Wagner Angelika, a szegedi polgármesteri hivatal igazgatási és építési iroda közigazgatási csoportvezetője. A megyeszékhelyen eddig 20 bejelentést rögzítettek, közérdekű védekezésre pedig még nem volt szükség. A statisztikát azonban valószínűleg jelentősen rontja majd az egyik legújabb ügy, amely 30-40 ingatlant érint Újszegeden.

10. Magas pollenszórás idején ne nyissa ki a gépkocsi ablakát menet közben! 1. Ha magas a pollenszám, minél kevesebb időt töltsön a szabadban!2. Ha teheti, utazzon olyan helyre, ahol alacsony a pollenszám!3. Mosson hajat naponta lefekvés előtt, hiszen a pollenszemcsék ezrei tapadhatnak meg rajta!4. Minél gyakrabban és alaposabban porszívózza fel a lakást, amilyen gyakran csak lehet, nedves lemosást is alkalmazzon!5. A cipőket naponta tisztítsa nedves ruhával!6. Naponta cserélje és mossa ruháit, mert a pollen könnyen rátapad!7. Gyakran cserélje az ágyneműt is, elsősorban a párnahuzatot!8. Ne szárítsa a ruhákat a szabadban!9. Késő este vagy hajnali 6 óra előtt szellőztessen, mert a pollenkoncentráció általában éjjel alacsonyabb!10. Magas pollenszórás idején ne nyissa ki a gépkocsi ablakát menet közben!

A parlagfűvel borított területek tulajdonosait egyébként először felszólítják, hogy kaszálja le a parlagfüvet, ha pedig ezt nem teszi meg, közérdekű védekezést rendelnek el. A bírság, amit az elhanyagolt telekért kiszabhatnak, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.