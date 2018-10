Csúcsra járnak a szállodák: telt házzal üzemelnek a megyei szálláshelyek is a hosszú hétvégéken

Az Art Hotelben pénteken 80 százalék fölötti volt a foglaltság a hosszú hétvégére, a legtöbben szombat–vasárnap érkeznek. Fotó: Török János

Az Art Hotelben pénteken 80 százalék fölötti volt a foglaltság a hosszú hétvégére, a legtöbben szombat–vasárnap érkeznek. Fotó: Török János Már év elején megírtuk, hogy idén kilenc hosszú hétvégénk lesz, igaz, ennek az az ára, hogy hat szombat is munkanap . Karácsony és szilveszter előtt még két hosszú hétvégét élvezhetünk: a mostanit október 23-a és a két hét múlva következőt a csütörtöki Mindenszentek miatt.A szállás.hu elemzése szerint erős forgalom várható a hazai szállodákban a most következő két hosszú hétvégén, de minden korábbinál nagyobb az érdeklődés már most a karácsonyi–szilveszteri időszakra is.A szállás.hu marketingmenedzsere, Keresztes Nóra arról számolt be, hogy az október 23-i hosszú hétvégén sok magyar család indul útnak: közel háromszor annyian, mint egy átlagos őszi hétvégén. Az előfoglalási adatok alapján a hotel kategória a legnépszerűbb, azon belül is a wellness-szolgáltatást nyújtó szálláshelyek.A négynapos pihenő során szálláshelyre várhatóan átlagosan 52 ezer 989 forintot költenek az utazók. A legkeresettebb turisztikai attrakciók rangsorát az Egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő, valamint a Zalakarosi Fürdő vezeti. Érdeklődésünk nyomán az derült ki, a Csongrád megyei szálláshelyeknek sincs szégyenkeznivalójuk.– Teljesen tele vagyunk. Majdnem összeér a két hosszú hétvége, és hamarosan kezdődik az őszi szünet is, most igazán csúcsra jár az Elixír – fogalmazott Berta Zsolt, az Elixír Medical Wellness Hotel igazgatója.Vezekényi Péter, a makói Grand Hotel Glorius igazgatója szintén arról tájékoztatott, hogy a mostani hétvégére már megtelt a szálló. – Érezzük a megnövekedett forgalmat. A legtöbben félpanziós ellátást kérnek – mondta. Szegeden a Novotelben várhatóan mindkét hétvége telt házas. Iváncsics Nándor szállodaigazgató azt mondta, a belföldi turizmus továbbra is töretlenül fejlődik, Szeged egyre vonzóbb úti cél.– Mi üzleti szálloda vagyunk, nem wellness-, ennek ellenére már most pénteken 80 százalék fölötti a foglaltságunk, a maradék 20 százalék pedig szombat–vasárnap esik majd be – tájékoztatott Rokolya Krisztina, az Art Hotel HR- és marketingvezetője.