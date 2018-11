Csúszik az ásotthalmi főutca felújítása

Ráfér már a Királyhalmi utcára a felújítás, de egy ideig még várni kell rá.

330 millió forintot nyert uniós pályázaton Ásotthalom a főutca rendbetételére és bővítésérekétoldali, nyitott kerékpársávokkal – írtuk meg március elsején . A beruházásnak köszönhetően kiszélesítik és kerékpársávokkal látják el a főutcát, amely ezzel együtt új kopóréteget is kap. A Királyhalmi utca két oldalán megépülő biciklissáv a belterületet elhagyva zárt kerékpárútként folytatódik, majd beletorkollik az 55-ös mellett kialakított útba. Az eredeti tervek szerint még idén elkezdődött volna a beruházás, ám az első közbeszerzés sikertelennek bizonyult.– A vállalkozók a pályázaton nyert összegnél sokkal magasabb áron vállalták volna a kivitelezést. A legolcsóbb ajánlat is 114 millió forinttal magasabb volt a rendelkezésre álló összegnél – mondta lapunk kérdésére Toroczkai László polgármester.A napokban új nyílt közbeszerzési eljárást indítottak, amelynek januárra lesz eredménye. Toroczkai szerint leghamarabb úgyis csak márciusban tudják elkezdeni a munkálatokat, amelyeknek év végéig kell elkészülniük, erre meglátása szerint van esély, ezért nem kértek hosszabbítást. – Egyszerre sok beruházás indult meg az országban, a cégek leterheltek, és mivel nagy rájuk az igény, néha igen magas összegű ajánlatok érkeznek – magyarázta a polgármester, aki bízik benne, hogy most kedvezőbb árajánlatot kapnak. Azt is elmondta, amennyiben ki kell egészíteni az összeget, a Magyar Közút Zrt.-vel mint konzorciumi partnerrel kell egyeztetniük.