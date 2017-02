Csúszkált Szeged szerda reggel

Még inkább csúsztak a járdák és a tömegközlekedési járatok megállói. A síkosságmentesítésben a legnagyobb segítséget az időjárás jelentette, az enyhüléssel sok helyen maguktól megoldódtak a gondok.Az ónos eső a Délmagyarország kézbesítőinek életét is megnehezítette szerda reggel, nem mindenütt sikerült a szokott időben bedobni a postaládába lapunk friss számát. Elnézést kérünk az előfizetőktől az esetleges késésért.Csongrád megyében a reggeli órákban háromszor annyi esetben riasztották a mentőket, mint ami egy átlagos napra jellemző. - Közel 20-szor vonultunk ki olyan esetekhez, ami az ónos eső számlájára írható – tudtuk meg Túri Mihály vezető mentőtiszttől. Az ilyenkor szokásos végtagtörések és -zúzódások mellett volt könnyű fejsérülés is, de súlyos szerencsére nem. Mint ahogy durvább közlekedési balesethez sem kellett kivonulniuk a mentőknek.– A lakosság türelmét kérjük, és az nagy segítség, ha egy könnyebb kézsérülthöz nem a mentőket hívják, hanem saját erőből megoldják a beszállítást a traumatológia ügyeletére, így előbb érünk ki az igazán fontos esetekhez - hangsúlyozza Túri Mihály, hozzátéve, hogy készülnek az estére is, mert a járdák és utak visszafagyhatnak.– Az enyhülési folyamat elindult, és ez folytatódik, ráadásul a csapadék zömén is túl vagyunk már – mondja Tóth Tamás szegedi meteorológus. Kevés eső még lehet, ónos már nem, és ez igaz csütörtök reggelre is, amikor napközben akár 10 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.A síkosság-mentesítést szerda hajnalban, 3 óra 10 perckor rendelte el a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. – Előbb nem volt értelme beavatkozni, mert kezdetben eső volt várható – tudtuk meg Makrai László ügyvezető igazgatótól. A gépek fél 4-kor kezdtek, 7 nagy közúttakarító jármű indult el és 6 kisebb jutott a járdákra. A buszmegállókban 6 csapat dolgozott, 100 emberrel.– A díszburkolatra kálciumcloridot, a járdákra és kerékpárutakra ennek homokkeverékét szórtuk, mintegy 20 tonnányit – mondta a szakember, hozzátéve, hogy a közutakra 70 tonna szóróanyagot juttattak ki. A síkosság-mentesítés ezúttal is meghatározott járatterv szerint történt, előtérbe helyezve a fő- tömegközlekedési utakat, járdákat és figyelembe véve a frekventált, nagyobb közlekedési tömegeket érintő helyeket, gyalogátkelőket és azok megközelítését.