Csúsznak a szegedi parkolóautomaták

Késnek az elektromos parkolók



Jóval többet késik az elektromos autók számára kötelezően kialakítandó elektromos töltőállomás. Azokat május 1. helyett jövő június végéig szerelik fel. A késedelem oka, hogy sehol a város területén nem áll rendelkezésre megfelelő teljesítményű villamoshálózat. Emiatt a DÉMÁSZ a tervezésre és kivitelezésre 12–18 hónapot kért. Megírtuk: törvényváltozás miatt a fizetőparkolók számának egy százalékában kell elektromos parkolókat létesíteni. Így Szegeden 22-t, amelyeket a fenntartott helyekből veszik el. A polgármesteri hivatal Fekete sas utcai helyei közül 4-et, a kormányhivataltól a Török Ignác utcában 12-t, a megyei főügyészségtől pedig a Stefánián 6-ot.

Túl merész volt a parkolóautomatákra kiadott tavalyi terv. A hosszadalmas közbeszerzési eljárás miatt ugyanis csak múlt pénteken tudott szerződni a beszállítóval a parkolási rendszert működtető SZKT. A szállítás és felszerelés május végére várható, vagyis május 1-jétől még nem működnek a berendezések.Helyette pünkösd után, június 6-ától lehet velük fizetni a fizetős zónákban. A rendeletmódosításról a pénteki közgyűlés dönt, tegnap a jogi bizottság elfogadta az előterjesztést.Megírtuk: a parkolóautomatákkal megszűnik az elavult, papíralapú parkolójegy (2016. szeptember 20.: Jön a percalapú parkolás). Paypasszal, vagyis érintős bankkártyával és pénzérmével – forinttal és euróval – lehet majd fizetni. Díjemelés nem lesz. A bizottsági ülésen elhangzott: a forint–euró árfolyamot a gépekbe az SZKT bankjának adatai alapján táplálják be havonta egyszer.Az automatákkal a legrövidebb várakozási idő félóráról negyedórára csökken. A napijegyes parkolás helyett pedig egyszerre maximum 4 órára lehet parkolójegyet váltani. Afölött újat kell venni. Lecserélik az előre megszabott idejű mobiltelefonos rendszert SMS-ben indítható és lezárható percalapú start–stop rendszerre. Ezzel is legfeljebb négy órára fizethető parkolás, hogy ha elfelejtjük leállítani, akkor se számoljon többet. A változások nyomán megszűnik a parkolójegy, az autósoknál megmaradt előre megváltott papírszelvényeket az SZKT Deák Ferenc utcai ügyfélszolgálati irodájában visszaváltják. Az automatás parkolásról is ott lehet majd számlát kérni.A tavaly bevált, a szabadtéri napjaira bevezetett 18 óra utáni jegyet idén a Szeged-napi rendezvényekre is kiterjesztik. Az este érvényesített menetjegy üzemzárásig érvényes. Új lesz a Szegedi Ifjúsági Napok idején váltható 72 órás bérlet, amit a karszalagos bérlettel rendelkező látogatók kedvezménnyel vásárolhatnak meg.