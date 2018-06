Csütörtökön ehettek utoljára: bezárták az orvosegyetem dolgozói étkezdéjét

Csütörtökön bezárt az orvosegyetemi dolgozói étkezde, ahol évtizedek óta ebédeltek egészségügyi és klinikai dolgozók. A Tisza Lajos körúti étterembe fénykorában több mint ezer ember járt naponta, mostanra azonban jelentősen leapadt a vendégek száma. Őket azonban nagyon megviselte a hirtelen és minden előzmény nélküli bezárás.– Évek óta szabdalták, mindig kellett valakinek az étterem egy darabja – mondta Gál Dezső, a bőrgyógyászati klinika nyugdíjas dolgozója. – Annak idején az utcán kígyózott a sor, annyian voltunk. Külön húsfeldolgozója és cukrászüzeme volt az étkezdének, aztán előbb egyik, majd másik szűnt meg. Egy idő után már nem is helyben főztek. A terület pedig egyre csökkent, előbb egyik, majd másik részéből lettek irodák. Amikor pedig az egyetem elvette az étkezési kedvezményeket, sokan elmentek innen.Az étkezdét az utóbbi időszakban a Suli-Host üzemeltette. Az egyetem sajtószolgálatától azt az információt kaptuk, hogy a cég kezdeményezte április elején bezárását, annak gazdaságtalan működése miatt. – Az egészben az volt a legfelháborítóbb, hogy senki nem állt elénk, hogy ezt bejelentse. Az itt dolgozóktól tudtuk meg, hogy június elsejétől máshol kell ebédelnünk – mesélte Gál Dezső. – Van, aki 50 éve ide jár. Azt gondolom, nem ezt érdemeltük volna.Pék József, a Suli-Host Kft. ügyvezetője elmondta, mostanra 60-70 főre esett vissza az étkezde vendégeinek száma, amely már nem tartotta el azt gazdaságosan. – Ez egy több száz fős étterem, ami után négyzetméter alapján fizettünk bérleti díjat az egyetemnek. Egyszerűen már nem érte meg – fogalmazott a cégvezető, aki hozzátette: a bezárásról véleménye szerint nem nekik kellett volna tájékoztatni, de egy erről szóló levelet kihelyeztek. – Természetesen nem arról van szó, hogy régi vendégeinket nem akarjuk már kiszolgálni. Éppen ezért ajánlottuk fel nekik, hogy ebédeljenek ezentúl a városházán, az eddig megszokott árakon.– Lehet, hogy a nyugdíjasok, mint én is, ráérnek sétálni, de akik még dolgoznak, már bele sem fér az ebédidejükbe, hogy eljussanak oda, majd vissza – magyarázta Gál Dezső, miért nem jó sokaknak ez a megoldás. – Szét fog így széledni a maradék csapat is, akik miatt egyébként én is nap mint nap bejöttem a városba – mondta szomorúan a nyugdíjas férfi, aki éppen ezért egyelőre úgy tervezi, hogy egy belvárosi menzán ebédel majd, ami elérhető közelségben van a dolgozók számára a klinikáknál. – Így viszont havonta 2 ezer forinttal többet fizetek majd – tette hozzá.