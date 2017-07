CT-ben nálunk nincs hiány: minden megyei kórházban működik korszerű képalkotó gép

A vásárhelyi CT 5 és fél éves, a városban egy héten belül minden beteg kap időpontot a vizsgálatra.

Fotó: Török János

Évekig csak arra volt panasz, hogy hosszú a várólista, az utóbbi napokban azonban egymást követték az ennél is negatívabb hírek a magyarországi képalkotó diagnosztikai eljárások hiányosságairól. Többször fordult elő ugyanis olyasmi, ami megelőzhető lett volna, ha korszerű berendezéssel dolgoznak – vagy ha egyáltalán az rendelkezésre áll az adott egészségügyi intézményben.Múlt héten egy tragikus eset világított rá, hogy nincs CT az Országos Kardiológiai Intézetben. A fővárosi egészségügyi csúcsintézményben bonyolult szívműtéteket végeznek, ám a beteg gyerekeket a Heim Pál Kórházba, a felnőtteket pedig a Szent István kórházba szállítják át képalkotó diagnosztikai vizsgálatra. Így történt ez legutóbb egy nyitott mellkassal átszállított kislánnyal is, aki később meghalt. Igaz, a főigazgató akkor hangsúlyozta, a gyerek állapotát nem befolyásolta, hogy egy másik létesítménybe kellett őt átvinni CT-re.

Nem vették észre a daganatot

Makó és vásárhely: legfeljebb egy hónapot kell várni

Fotó: Török János

Néhány nappal később Ajkán robbant ki botrány: egy hete nem működött a kórház CT-je, így a betegeknek Veszprémbe kellett utazniuk a vizsgálatra. A drága orvosi eszközt egy miniszteri határozat alapján állították le Ajkán, mert az már 2012 júniusa óta nem felelt meg a jogszabályban előírt feltételeknek. Néhány nappal később az is kiderült, az elavult gép játszhatott szerepet abban, hogy nem fedezték fel időben, még 2014-ben egy nő daganatát. A felvételeket a beteg halála után a szombathelyi Markusovszky Kórházban is megnézték, a szakértői véleményben pedig az szerepel, hogy már azon is látszik a kezdeti stádiumú tumor. A rossz minőségű kép miatt azonban azt valószínűleg nem vették észre.Csongrád megyében az intézmények tájékoztatása szerint a korszerűséggel egyelőre nincs probléma: mindenhol megfelelő gépekkel vizsgálják a betegeket. CT-berendezésből Makón, Hódmezővásárhelyen és Szentesen 1-1, Szegeden pedig 2 működik. A makói gépet 2012-ben, a hódmezővásárhelyit pedig 2011-ben vásárolták.Kallai Árpád főigazgató elmondta, Makón átlagosan egy hónapos várakozási idő van, Hódmezővásárhelyre azonban 6-7 munkanapon belül tudnak időpontot adni – kivéve a mellkas-CT-t, ami szeptember végéig lekötött. A különbség oka, hogy míg Makón 21, Vásárhelyen 44 szakorvosi órára kaptak engedélyt, vagyis Makón feleannyi OEP-finanszírozott hely van. Természetesen sürgős esetekre a CT azonnal igénybe vehető, a 14 napos szabály alá eső betegeket pedig garantáltan megvizsgálják két héten belül.

Szeged: Vadonatújak és lecserélés előtt állók

Fotó: Török János

Szentesen tavaly februárban állították be a pályázati forrásból vásárolt, 220 millió forintos, 32 szeletes új CT-berendezést, ami jelentősen lerövidítette az addigi várólistát. Hogy most mennyit kell várni a vizsgálatra, azt lapzártánkig nem sikerült megtudnunk.Szegeden a képalkotó diagnosztikát az Affidea Diagnosztika üzemelteti. A városban egy 256 szeletes és egy 64 szeletes CT, egy 3 és egy 1,5 teslás MR-berendezés, illetve egy PET-CT-gép is rendelkezésre áll a betegek korszerű vizsgálatára. Ezek közül az erősebb MR és a 256 szeletes CT alig egyévesek. A PET-CT szintén alig egy éve került Szegedre. A másik CT és MR viszont 8, illetve 10 éves – lecserélés előtt állnak.

Drága vizsgálatok



A várólistát kikerülni a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok esetében meglehetősen drágán lehet csak. Igaz, ebben az esetben nem kell heteket, hónapokat várni, hanem szinte azonnal időpontot lehet kapni. Az MR-vizsgálat ára magánúton – attól függően, milyen testrészről van szó – 36 és 105 ezer forint között van. A CT-ért 20–95 ezer forintot kérnek, a teljes testes PET-CT-vizsgálat pedig 250 ezer forintba kerül.

A cég tájékoztatása szerint CT-re másfél-két hét, MR-vizsgálatra egy-másfél hónap az előjegyzési idő. Azonban mindkét vizsgálatra a nap 24 órájában biztosítanak ügyeletet, ha sürgősségi ellátásra van szükség. A PET-CT-vizsgálatokra országos várólista van. Az Országos Vérellátó Szolgálat által vezetett adatbázis szerint Szegedre a legkésőbbi időpontot augusztus elejére adták.