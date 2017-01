Cuki is tud lenni a szegedi vérholló

Ő az, személyesen. Hát nem aranyos?

– Deszken lakunk, a özeli bányatóhoz szoktam elvinni sétáltatni a kutyát – elevenítette fel a történteket Judit. – Arra lettem figyelmes, hogy egy fekete madár leszáll a földre, tőlünk tíz méterre, és aztán egyre özelebb jön, egészen a lábamig. Finoman csipkedte a cipőmet, de amúgy nem bántott. Meg tudtam figyelni azt is, hogy nincs a lábán gyűrű. Nem félt a kutyától, és érdekes módon a kutya se bántotta, pedig a fácánokat föl szokta ugrasztani séta özben. Bé ésen sétálgattak egymás mellett. Ahogy elindultunk hazafelé, övetett minket: előrerepült, aztán visszajött hozzánk. Amikor ráfordultunk a haza vezető útra, utánunk jött, egészen a házig ísért minket. Bementem a házba, hogy hozzak neki valami ennivalót, de mire kiértem, már elrepült. Kicsit félelmetes, és misztikus élmény volt.

Olvasónk másnap diót is vitt a sétára, de nem találkozott a madárral – amelyről megírtuk, hogy Deszk határában szombaton a töltésen futókat zaklatott, másfél kilométeren át. Keksszel, műzliszelettel kenyerezté le.A deszki gátőrháznál, ahol pár napig tanyázott, azt az információt kaptuk, hogy a madár már elrepült. Pedig sokan keresté : cikkünk hatására jöttek emberek, még dobozt is hoztak, hátha be tudjá fogni. A gátőrháznál azt mondjá , ez a madár egyáltalán nem szolgált rá arra, hogy vérhollónak nevezzé – mintha horrorfilm-szereplő lenne –, szerintü nem bántott az igazán senkit.– Vigyázni kell vele, mert aki megijed tőle, és hirtelen mozdulatot tesz, azt megcsípheti, sérülést okozhat – mondja Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója. – A holló tiszteletet érdemel. Fantasztikus, intelligens madár. Védett is, a tartásához engedély kellene. Nem vele van a baj, hanem azzal az emberrel, aki kivette a fészekből fióka korában, hogy felnevelje. Mert a madár hozzászokott, hogy mindent az embertől kap, és nem tud többé természetes módon élni. Sajnos, Szeged örnyé én már nem ez az első eset, a vadasparkban már van ilyen hollónk, amelyet ugyanígy megpróbált valaki nevelni.