Cukiság: albínó csacsi született egy Szeged melletti tanyán - fotók

– Nekünk nyolc éve vannak szamaraink, de ilyet eddig még nem láttunk – mondta Mácsai Béla, akinek Szegedhez közeli tanyáján egy albínó szamár született néhány napja.A hófehér csacsi láthatóan jól érzi magát a többi szamár között, akik még minden lépését figyelik. A gazda szerint a szamarak „családcentrikusak", így meg sem fordult a fejükben, hogy kiközösítsék a más színű állatot, sőt, születése óta védelmezik.Mácsai Béla egyébként a fajfenntartó program miatt kezdett el szamarakkal foglalkozni. Azt mondta, hogy az állatok tartását az Európai Unió is támogatja, éppen azért, hogy még évek múlva is lehessen természetes környezetben élő szamarakkal találkozni.– A fajfenntartási programot annyira komolyan veszik, hogy a szamarakat csipezik, törzskönyvezik, sőt, még útlevelük is van. Ezekre akkor van szükség, ha pároztatni akarják őket – mondta Mácsai Béla, aki azt is elárulta, hogy a fehér csacsit még nem nevezték el, egyelőre gondolkodnak a megfelelő névválasztáson.Az albínó állatoknak egyébként nem piros, hanem kék, úgynevezett csókaszemük van. Ráadásul mindenre sokkal érzékenyebbek, például a környezeti hatásokra és a betegségekre is.