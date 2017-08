Cukiság hőségriadó idejére: strandolnak az árva kutyák

Kutya meleg van - mondhatná az a több mint 150 gazdátlan eb, amelyeket a Tappancs Állatvédő Alapítványnál gondoznak. Pedig az árnyas tanyán nem feltétlenül kell szenvedniük a hőségtől: vannak kennelek, melyekben fa alá húzódhatnak be, másoknál pedig árnyékolótetők védik a tűző napsugaraktól az állatokat.De néhány, a munkától sem megrettenő kutya hatalmas gödröket is ásott magának, hogy abban heverészve hűtse testét a kánikulában. Mindettől függetlenül a legnépszerűbb program most a strandolás a négylábúaknál is. A kihelyezett műanyag tálakban szinte folyamatosan pancsolnak az árva kutyák, van olyan, amelyik egész nap képes üldögélni a vízben. Természetesen a legelevenebbek itt is a kicsik: a kölykök rendszeresen kiborítják „medencéjüket", hogy aztán a sárban is lelkesen dagonyázzanak.Persze fürdeni is csak úgy jó, ha ők akarnak: a tusoltatást például kifejezetten utálják. Hiába érkeznek tehát időről időre slaggal a gondozók: ilyenkor a kutyák villámgyorsan visszahúzódnak kenneljeik zárt részébe. Aki pedig élvezi a zuhanyt, az is úgy tesz, mintha utálná – ha meglátja a fényképezőgépet.Így esett, hogy kollégánk hiába volt szemfüles, nem tudta megörökíteni, amint Duda álldogál a locsolóberendezés hatósugarában. A rafkós állat úgy tett, mintha nem is érdekelné az egész, pár perc múlva pedig már csak azt láttuk, hogy ártatlan tekintettel, víztől csöpögő bundával álldogál a kerítés előtt – természetesen jó messze a vízpermettől.