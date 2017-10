Cukiság: ingyencica a sör mellé

– A panelból elhoztam ide a saját macskámat, hogy sétáljon egy kicsit. Az lett a vége, hogy elszökött, és csak két hét csavargás után jött vissza – mesélte Fróna Margó pultos. A nő ráadásul nem is egy macskát kapott vissza, három hete ugyanis kedvence lefialt.– Amíg nagyon kicsik voltak, természetesen nem láthatták őket a vendégek, mostanra azonban kitettem őket egy dobozban a kiszolgálótérbe. Bár akciót nem hirdettünk, hogy a sör mellé egy ingyencica is jár, nem titkolt cél, hogy gazdát találjunk nekik – mesélte Margó. Hozzátette: ha senki nem szereti meg őket a következő hetekben, természetesen hazaviszi őket, hiszen a hidegben nem hagyná kint egyiküket sem. Addig viszont lehet szeretgetni, simogatni őket – így azoknak is melegséget hoznak az életébe, akik egyébként nem szeretnének egy szőrgombócot otthonra.