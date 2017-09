Cukiság sok-sok képpel: mustot készítettek a sándorfalvi bölcsisek

Mozgalmas napjuk volt pénteken a sándorfalvi bölcsődéseknek: az ősz és a szüret jegyében gesztenyét fűzhettek, kukoricacsuhéból babákat, játékfigurákat készíthettek. A szülők is bekapcsolódhattak a szüreti mulatságba, ennek köszönhetően a szőlővel nemcsak fürt formájában találkozhattak a kicsik, hanem egy hagyományos kézi szőlőprés segítségével a mustkészítés mesterfogásait is kipróbálhatták. A mézédes mustot végül meg is kóstolhatták.