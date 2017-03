A Frappé használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból. Úgy is hozzájuthatunk, ha okostelefonunkon megnyitjuk a www.frappeapp.hu weboldalt, ahol megtalálható a két letöltési hely ikonja.A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Lapunkban mától kezdve rendszeresen bemutatjuk a csatlakozó helyeket.Egy könnyű, kímélő vegetáriánus ebédre vagy inkább egy tartalmas marhapörköltre vágyik? Mindkettőt megtalálja a szegedi Cukkini étteremben, az Etelka sor elején lévő Tisza Center Üzletközpont első emeletén. A gyorsétterem közel tíz éve várja vendégeit, akik itt biztos megtalálják a számításukat. A Cukkiniben naponta kétfajta levesből és 10-12-féle ételből választhatnak a vendégek.A Cukkiniből irány a Nyugi! Egy pofa sör vagy egy erős fekete, egy testes vörös? A Nyugi Kertben a Vitéz utcában, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ szomszédságában, barátságos környezetben, pénztárcabarát árakkal várják a vendégeket.A Nyugiban mindig történik valami. Péntek este kilenctől a Let the cigar die ad akusztikus koncertet. A csapat palettáján a kőkemény metálos blueson kívül megtalálható még a hard core, a punk és a modern metál egy-két jellegzetessége is. Egyenek, igyanak, szórakozzanak!