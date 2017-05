Cukorbeteg üllési édesanya tűnt el

Eltűnt egy üllési nő csütörtökön – a rendőrség és a családja is nagy erőkkel keresi. Zsikó Lászlóné Barna Arankát családja utóljára május 25-én reggel 8.15 órakor látta, amikor munkába indult.– Reggel vérvételen volt, mert cukorbetegsége és pajzsmirigy problémái miatt rendszeresen ellenőrzik egészségi állapotát – mesélte lánya, Zsikó Cintia. – Aztán meglátogatta még nagymamámat, kávézott édesapámmal és utána indult el Kiskunhalasra, az ottani bevásárlóközpontban van ugyanis üzletünk. Semmi nem utalt arra, hogy bármi gond lenne, jókedvű volt és nem történt semmi, ami indokolná, hogy eltűnjön.

A nő lánya elmondta, édesanyja nem vitte magával éjszakai gyógyszereit, inzulinja pedig fogyóban volt már csütörtökön is, ezért fennáll a veszélye, hogy valahol rosszul lesz. – A telefonja ki van kapcsolva és semmi életjelet nem adott magáról. A térfigyelő kamerákon az még látszik, hogy fekete Renault-jával elhagyta Üllést, Zsanára azonban már nem ért be. A kórházakat felhívtuk, egyikben sem ápolják és balesetről sincs tudomásunk, amiben érintett lehetne. Egyszerűen eltűnt.A 44 éves nőt már a rendőrség is keresi. Zsikó Lászlóné Barna Aranka nagyjából 160 cm magas, 55 kilogrammos, barna haja van szőke melírral, amit tupírozva hord. Barna szemű, kezein és lábain bőrbetegség nyomai látszanak melyek leforrázásra hasonlítanak. Aki felismer, vagy bárhol látja NUK-016 forgalmi rendszámú autóját, értesítse a rendőrséget a 107-es vagy 112-es telefonszámon.