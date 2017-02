Cukormentes farsang: a Bányai családtól tanult Dzseni fánkot sütni

Külön edény, szivacs

A Bányai család glutén- és cukormentes fánkreceptje.



Hozzávalók 4 személyre: 0,5 kg Schär Mix B gluténmentes lisztkeverék, 2,5 dkg élesztő, kb. 1,5 dkg Dia-Wellness negyedannyi cukorhelyettesítő, 5 dkg olvasztott vaj, 2 tojássárgája, pici só, kb. 0,5 liter tej

Elkészítés: Készítsünk kovászt, ehhez 2 dl tejet futtassunk fel a cukorhelyettesítővel és 3 evőkanál liszttel. Miután a kovász megkelt, adjuk hozzá a maradék átszitált lisztet, az olvasztott vajat, a 3 dl tejet, a 2 tojássárgáját és a sót. Dolgozzuk össze a tésztát, amely lágy állagú, kicsit ragadós lesz. Tegyük egy kiolajozott edénybe, hagyjuk kelni, de a felszínét is olajozzuk meg vékonyan, így nem szárad ki. (Lerövidíthetjük a kelesztési időt, ha a sütőt felmelegítjük 30 fokra, majd kikapcsoljuk, és ebbe tesszük a tésztát.) Akkor jó, ha nagyjából a kétszeresére kelt. Ekkor olajozott munkalapon lapítsuk, illetve húzzuk ki kb. 1 cm vastagra kézzel. Olajozott formával tetszőleges méretűre szaggassuk ki, tegyük olajozott lemezre, majd kelesszük újra. Ezután a fánkokat bő olajban süssük ki. Az első adag után kicsit várjunk, amíg az olaj újra visszamelegszik, csak utána süssük tovább a többi fánkot. Ha nem elég meleg az olaj, akkor nagyon megszívja magát a tészta. Tálaljuk cukormentes lekvárral, pudinggal, vagy ahogy jólesik.

Ez nem betegség, állapot, amivel együtt lehet élni – beszélt lánya állapotáról Virág Istvánné Ibolya. Olvasónk ápolási támogatást kap, de takarít is, a szakmája cipőfelsőrész-készítő. Lányáról, Dzseniről hatéves korában derült ki, hogy cukorbeteg, rá egy évre megtudták: lisztérzékeny is, kihívás a két problémával egyszerre megküzdeni. A tizenöt éves Dzseni ma már beadja magának az inzulint, naponta négyszer kell étkeznie. Figyelnek a vércukorszintjére, nem ehet lisztet.Hatan élnek egy háztartásban. Szinte mindent gluténmentesen főz Ibolya, nagy teher ez a családi büdzsének. Külön fertőtlenített szivacsot, edényt használ, ha éppen csak Dzseninek készít valamit. De a farsangi időszakban a fánkkészítés rendre feladja a leckét: a gluténmentes liszttel nem boldogultak.A Kincskeresők ezért a Bányai család segítségét kérte. Kiskundorozsmai cukrászdájukban látták vendégül csapatunkat, és Bányai Attila megmutatta Ibolyának és Dzseninek, hogyan készítsék el maguk a cukor- és gluténmentes édességet.– Máshogy viselkedik az alternatív liszt, több folyadékot vesz fel, mint a hagyományos, és a belőle készült tészta is ragadósabb állagú lesz – kezdte magyarázatát a cukrász. Bányai Attila több mint 40 éve készít mesés édességeket. Örül, hogy ma már többféle gluténmentes lisztkeveréket is lehet kapni, attól függően, hogy például linzerekhez, kelt tésztákhoz vagy süteményekhez szeretnék felhasználni. A cukormentes alapanyagok köre is egyre szélesebb.A Bányai cukrászdába egy hétfőn látogattunk el, az a szünnap. Ilyenkor egyéb lisztes sütemények sem készülnek, így nyugodtan dolgozhatott a csapat. – Készítünk süteményeket gluténmentes lisztből, de ezek nem elkülönített cukrászüzemben készülnek. Nem mindenki számára megfelelőek – magyarázta Bányai Attila.Dzsenit gluténérzékenysége nem csak diétára kényszeríti. Cukrásznak készült, de problémája miatt nem tanulhatja szakmáját.Átérezte a cukrászcsalád a problémáját, Bányai Attila egyik lánya, Andrea is gluténérzékeny, a másik lányának, Nikinek is kialakult több allergiája. Andrea saját tapasztalatáról beszélt, amikor elmondta: eleinte nekik a kenyér pótlása okozta a legnagyobb problémát. – Hála istennek a cigánypecsenyével nincs gond – jegyezte meg mosolyogva Bányai Attila, akivel Ibolya is egyetértett: húsból náluk is bármennyi elfogy.