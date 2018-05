Czeglédy Csaba utasíthatta a makói iskolaszövetkezet vezetőjét

– Stróman vagyok, és csak segítettem a Humán Operátornak, hogy adót tudjon csalni – ezt mondta a Szegedi Törvényszék csütörtöki tárgyalásán a makói iskolaszövetkezet volt elnöke, akit azzal vádolnak, hogy vezetőtársával együtt elcsalt több mint félmilliárd forint áfát. A férfi vallomásában tulajdonképpen mindent Czeglédy Csabára fogott. Azt vallotta, hogy neki semmi dolga nem volt az iskolaszövetkezettel, csak a számlákat és más hivatalos iratokat írta alá. Egyébként szerinte a napi ügyeket, köztük a diákok felvételét és foglalkoztatását is a Humán Operátor Zrt. végezte, Czeglédy Csaba utasításai alapján. A tanú azt is elmondta, hogy amikor felhívta Czeglédy figyelmét a pénzügyi visszásságokra, akkor az megnyugtatta, és azt mondta, hogy a rossz gazdasági tevékenység nem bűncselekmény.Az ügyben korábban meghallgatták Czeglédy Csabát is, aki azt állította, hogy nincs közvetlen kapcsolat a Humán Operátor és a makói iskolaszövetkezet között. – A makói iskolaszövetkezet megalapítására senkit nem kértem fel. Ezt a szövetkezetet 2000 nyarán alakították meg Student Work néven, amikor a Humán Operator Zrt. és a társasági forma elődje se létezett még – mondta akkor Czeglédy Csaba, aki azt is cáfolta, hogy az iskolaszövetkezet bankszámláját – ahogy azt az iskolaszövetkezet tanúként kihallgatott alapítója mondta – a Humán Operátor Zrt. kezelte volna.A makói iskolaszövetkezet a vádirat szerint diákmunkásokat közvetített ki egy kft.-n keresztül a szombathelyi székhelyű Humán Operátor Zrt.-nek. A diákok a munkát elvégezték, amit az elnök leigazolt, majd kiszámlázta a tiszteletdíjat a kft.-nek, ám nem nyújtott be áfabevallást az adóhatósághoz, ezzel pedig 550 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.