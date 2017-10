Dal bulika elé: DJ Katapult ivós száma a 9. emelet tolmácsolásában

"Idén a sok játékos feladat özött, több jótékonysággal és özösségi munkával foglalkozó feladat is van, mint például véradás, plazmaadás, kupakgyűjtés, szemétszedés stb.. Szeretnénk, ha a KOPAJ híre eljutna minél több helyre, hogy megtudjá ez a rendezvény nem csak a buliról szól, de komoly jótékony oldala is van" - írta a Károlyi-kollégium 9. emeletének képviselője, aki a videót eljuttatta hozzánk. Az előfeladatok között, mint már tudjuk, videós feladat is helyet kapott, ahol a nézettség számít. Volt már Tankcsapda Fish! - fogadják szeretettel ezt a DJ Katapult-átdolgozást, egyenesen a kilencedik emeletről!